Ни пройти ни проехать. Омичи сообщили о затопленной улице Волгоградской

Синоптики прогнозируют, что в начале этой недели сохранится теплая погода — воздух прогреется до +6…+11. В ночь на вторник столбик термометра опустится до ноля. Днем 28 марта местами ожидается сильный ветер порывами до 18 метров в секунду. Потеплеет до +13 градусов. А ночью на 29 число при прояснении похолодает до -6.