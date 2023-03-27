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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Ни пройти ни проехать. Омичи сообщили о затопленной улице Волгоградской

27 марта 2023, 05:23
Фото: Предоставлено Городу55
У машин в воде скрывает колеса
Со слов местных жителей, коммунальные службы два дня откачивали воду на затопленном участке

После наступления стабильной плюсовой погоды в Омске, горожане начали жаловаться на подтопления. Читатели Города55 сообщили, что в районе улицы Волгоградской между жилыми домами и гаражным кооперативом из-за воды трудно не только пройти, но и проехать.

«Двое суток коммунальные [службы] пытаются мотопомпой выкачать, но смысла нет. Потоплено, как минимум, 10 машин те, что я видел», — рассказал читатель Максим.
Фото: Предоставлено Городу55

Синоптики прогнозируют, что в начале этой недели сохранится теплая погода — воздух прогреется до +6…+11. В ночь на вторник столбик термометра опустится до ноля. Днем 28 марта местами ожидается сильный ветер порывами до 18 метров в секунду. Потеплеет до +13 градусов. А ночью на 29 число при прояснении похолодает до -6.

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#Евгений Игишев#Паводок#Оттепель#Весна#Подтопление#Коммунальные службы#Город#Омск
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