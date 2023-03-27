Ни пройти ни проехать. Омичи сообщили о затопленной улице Волгоградской

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
После наступления стабильной плюсовой погоды в Омске, горожане начали жаловаться на подтопления. Читатели Города55 сообщили, что в районе улицы Волгоградской между жилыми домами и гаражным кооперативом из-за воды трудно не только пройти, но и проехать.
«Двое суток коммунальные [службы] пытаются мотопомпой выкачать, но смысла нет. Потоплено, как минимум, 10 машин те, что я видел», — рассказал читатель Максим.
Синоптики прогнозируют, что в начале этой недели сохранится теплая погода — воздух прогреется до +6…+11. В ночь на вторник столбик термометра опустится до ноля. Днем 28 марта местами ожидается сильный ветер порывами до 18 метров в секунду. Потеплеет до +13 градусов. А ночью на 29 число при прояснении похолодает до -6.