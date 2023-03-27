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Негативный имидж городов: Норильск и Абакан заняли второе и третье места

27 марта 2023, 09:30
Норильск и Абакан заняли второе и третье места соответственно в рейтинге городов, которые россияне считают некомфортными для жизни, согласно результатам опроса, проведенного онлайн-исследовательской компанией "ОнИн" и Центром социального проектирования "Платформа".

По мнению респондентов, негативный имидж этих городов связан с их климатическими и экологическими условиями, а также с формированием стереотипов, пишет ФедералПресс. Лидером негативного рейтинга является Москва, а на втором месте с Норильском разделил Челябинск. Третье место с Абаканом заняли Воркута и Магадан. Интересно, что одновременно с Москвой, максимальное количество респондентов назвали столицу самым комфортным городом России. Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Казань также вошли в список лидеров позитивной оценки. Опрос был проведен среди 1,6 тысячи респондентов старше 28 лет, квотированной по социально-демографическим параметрам, типу населенного пункта и федеральным округам в период с 1 по 7 марта 2023 года.

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