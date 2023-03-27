Минфин предлагает ввести льготную ипотеку для федеральных чиновников

В соответствии с данными Росстата, по состоянию на конец 2021 года, в госорганах федерального значения работало более 390 000 человек. Среднемесячная зарплата чиновников в центральных аппаратах в 2022 году составляла 175 000 рублей, а в регионах – порядка 60 000 рублей.