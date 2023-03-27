Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Минфин предлагает ввести льготную ипотеку для федеральных чиновников

27 марта 2023, 09:31
Министерство финансов РФ выступило с инициативой о введении льготной ипотеки для государственных служащих федерального уровня.

Предложение было подтверждено в рамках проекта итогового доклада ведомства, в котором изложены основные задачи органов финансовой системы России на 2023 год, пишет Общественная служба новостей.

В соответствии с проектом доклада, Минфин намерен представить российскому правительству инициативу об экспериментальном внедрении льготной ипотеки для гражданских служащих. Предполагается, что финансирование будет производиться из федерального бюджета. Цель предложения заключается в том, чтобы мотивировать чиновников к долгосрочному и эффективному труду.

Льгота будет предоставляться в форме субсидирования процентной ставки по ипотеке, в каком именно размере – пока не уточняется.

В соответствии с данными Росстата, по состоянию на конец 2021 года, в госорганах федерального значения работало более 390 000 человек. Среднемесячная зарплата чиновников в центральных аппаратах в 2022 году составляла 175 000 рублей, а в регионах – порядка 60 000 рублей.

Подпишитесь
Убийство пенсионерки и сына, возможная отставка Буркова, бешенство в Омской области
Вчера, 11:08
При заморозках прокат поставят на паузу. В Омске стартовал сезон самокатов
Сегодня, 07:05
Исследователи: омичи получают на 40% больше, чем жители сел и деревень в области
Сегодня, 03:16
Новый очаг бешенства обнаружили в Омской области
Сегодня, 11:46
В Омской области депутат пожаловался на нападение из-за сборов гуманитарной помощи
Сегодня, 06:55
Темури Латария продал свою «Надежду»
Сегодня, 07:20