Минфин предлагает ввести льготную ипотеку для федеральных чиновников

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Предложение было подтверждено в рамках проекта итогового доклада ведомства, в котором изложены основные задачи органов финансовой системы России на 2023 год, пишет Общественная служба новостей.
В соответствии с проектом доклада, Минфин намерен представить российскому правительству инициативу об экспериментальном внедрении льготной ипотеки для гражданских служащих. Предполагается, что финансирование будет производиться из федерального бюджета. Цель предложения заключается в том, чтобы мотивировать чиновников к долгосрочному и эффективному труду.
Льгота будет предоставляться в форме субсидирования процентной ставки по ипотеке, в каком именно размере – пока не уточняется.
В соответствии с данными Росстата, по состоянию на конец 2021 года, в госорганах федерального значения работало более 390 000 человек. Среднемесячная зарплата чиновников в центральных аппаратах в 2022 году составляла 175 000 рублей, а в регионах – порядка 60 000 рублей.