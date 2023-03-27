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Количество застрахованных по ДМС россиян за 2022 год сократилось на 5 миллионов

27 марта 2023, 09:28
В течение прошлого года количество россиян, желающих оформить добровольное медицинское страхование (ДМС), сократилось на пять миллионов человек.

Как передает Общественная служба новостей, в 2021 году тенденция была противоположной – количество страхований тогда увеличилось почти на восемь миллионов.

Несмотря на уменьшение числа страхований, объем взносов по ДМС в прошлом году увеличился на 6,9 процента и составил 213,7 миллиарда рублей. Это связано с тем, что стоимость медицинских услуг возросла, а импортные препараты и оборудование подорожали. Рост цен на них вызван образовавшимся на рынке дефицитом.

Управляющий директор по ДМС компании «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева уточнила, что прайсы на услуги в медучреждениях увеличились до 20 процентов, а средняя стоимость покрытия возросла до 15 процентов.

Для наиболее крупных игроков рынка сокращение количества застрахованных по ДМС граждан не было особо заметным. Однако они подтвердили тенденцию ухода зарубежных компаний с российского рынка. Речь идет об организациях, которые рассматривали полисы ДМС как обязательную часть соцпакета для штата и покупали дорогостоящие программы. Заменившие ушедшие компании российские собственники или снижают стоимость страхования, или вовсе от него отказываются.

Отмечается, что в 2022 году россияне стали меньше оформлять тревел-полисы для загранпоездок. Это вызвано санкциями на поездки в другие страны по причине ограничений на перелеты и подорожанием авиарейсов.

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