Количество застрахованных по ДМС россиян за 2022 год сократилось на 5 миллионов

Для наиболее крупных игроков рынка сокращение количества застрахованных по ДМС граждан не было особо заметным. Однако они подтвердили тенденцию ухода зарубежных компаний с российского рынка. Речь идет об организациях, которые рассматривали полисы ДМС как обязательную часть соцпакета для штата и покупали дорогостоящие программы. Заменившие ушедшие компании российские собственники или снижают стоимость страхования, или вовсе от него отказываются.