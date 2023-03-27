КАМАЗ поставляет в Подмосковье свыше 400 городских и пригородных автобусов

Из заявления директора по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самата Саттарова следует, что благодаря контракту с АО «Мострансавто» автогигант не только успешно вышел на высококонкурентный транспортный рынок Подмосковья, но и нарастил территорию своего присутствия в этом регионе.