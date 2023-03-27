КАМАЗ поставляет в Подмосковье свыше 400 городских и пригородных автобусов

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В начале текущего года КАМАЗ одержал победу в двух аукционах на поставки автобусов акционерному обществу «Мострансавто», которое является крупнейшим пассажироперевозчиком Московской области, пишет riamo.ru.
Условия первого и второго контрактов предусматривают, что челнинское предприятие обязано обеспечить поставки 80 городских и 329 пригородных автобусов соответственно.
Городской транспорт НЕФАЗ-5299-40-52, предусмотренный первым контрактом, уже вышел на маршруты на территориях девяти районов Московской области. Пассажировместимость автобуса – 105 человек, мест для сидения в нем 29.
НЕФАЗ оснастили видеонаблюдением, кондиционером, электронными маршрутоуказателями, а также валидаторами для бесконтактной оплаты проезда.
Технические решения обеспечивают также доступность общественного автотранспорта для маломобильных граждан. Автобусы выполнили в фирменной цветовой гамме подмосковного транспорта.
Из заявления директора по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самата Саттарова следует, что благодаря контракту с АО «Мострансавто» автогигант не только успешно вышел на высококонкурентный транспортный рынок Подмосковья, но и нарастил территорию своего присутствия в этом регионе.
«Это знаковое для нас событие, поскольку продукция компании впервые будет задействована для пассажирских перевозок в пригородном сообщении и на маршрутах городов Подмосковья, - отметил Саттаров. - Я надеюсь, что жители Московской области по достоинству оценят новые современные автобусы НЕФАЗ».
Досрочные поставки пригородных автобусов уже тоже стартовали. Модернизированный пассажирский транспорт недавно пополнил линейку компании. Рестайлинговый пригородный автобус НЕФАЗ был представлен аудитории международной выставки BW Expo-2022.
Он получил накопительную площадку и аппарель для маломобильных пассажиров, автоматическую коробку передач и независимую переднюю подвеску. В результате автобусы стали комфортными и маневренными. Безопасность обеспечивает им стальной каркас кузова с боковыми панелями, выполненными из композитного материала. Численность отопителей в салоне новой модели увеличили до пяти.
Данные статистики свидетельствуют о том, что общественным транспортом ежедневно пользуются в Московской области два миллиона граждан. Такая нагрузка подразумевает систематическое обновление парка современными моделями автобусов, резюмировали представители КАМАЗа.