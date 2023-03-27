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Как правильно одеваться весной, чтобы избежать переохлаждения: советы врача

27 марта 2023, 09:31
Дарья Карасева, врач-ревматолог, рассказала о том, как правильно подготовиться к весенней погоде, чтобы избежать переохлаждения и простуды.

Согласно ее советам, не стоит одеваться слишком тепло, особенно если планируется активное время провождение на свежем воздухе. Вместо тяжелых курток и плащей, лучше выбрать трикотажные водолазки и футболки с длинными рукавами. Когда температура повысится на несколько градусов, можно заменить водолазку на короткий рукав. При температуре 15 градусов Цельсия и выше, можно носить более легкую одежду. Важно также укреплять иммунитет, пить достаточное количество воды и проветривать помещение, пишет ФедералПресс с ссылкой на “Прайм”.

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