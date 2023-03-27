Гейм-директор Overwatch 2 Аарон Келлер анонсировал значительные изменения в 4-м сезон

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Из заявления Келлера следует, что дискуссии на тему системы сброса рейтинга еще продолжаются, пишет Pravda.Ru.
«Возможно, ей есть место в OW2, но в какой-то другой форме. Что, если делать частичный сброс рейтинга после какого-то долго срока (например, раз в год?) и только после того, как в игре или соревновательной системе произошли какие-то серьезные изменения?» - отметил гейм-директор Overwatch 2.
Игрокам хотят предоставить больше сведений об общем рейтинге команд и об их балансе. Демонстрация индивидуальных рейтингов геймеров по умолчанию не предусмотрена. В четвертом сезоне будет отсутствовать частичный сброс ранга на старте каждого соревновательного сезона. У игроков будет в результате более четкая картина изменений их ранга от одного сезона к другому, пояснил Келлер.
По его словам, новая система позволит геймерам следить за прогрессом при достижении очередного ранга, а также за всеми своими победами и поражениями.
Более прозрачной сделают в четвертом сезоне Overwatch 2 систему ранжирования: игрокам будут отображать более детальные данные о ранге. К примеру, в каком количестве игр необходимо победить для достижения желаемого, уточнил Келлер. Благодаря новой системе геймеры будут знать больше информации о противниках.
Разработчики проинформировали также об улучшении системы оценки навыков. Речь идет о более точном определении уровня мастерства игроков и об учете более широкого спектра переменных, в том числе эффективности и командной работы в матчах. Геймеров будут сопоставлять с противниками с аналогичными навыками, и игра станет, как следствие, более сбалансированной, резюмировал Келлер.