Гейм-директор Overwatch 2 Аарон Келлер анонсировал значительные изменения в 4-м сезон

«Возможно, ей есть место в OW2, но в какой-то другой форме. Что, если делать частичный сброс рейтинга после какого-то долго срока (например, раз в год?) и только после того, как в игре или соревновательной системе произошли какие-то серьезные изменения?» - отметил гейм-директор Overwatch 2.