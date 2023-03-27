Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Гейм-директор Overwatch 2 Аарон Келлер анонсировал значительные изменения в 4-м сезон

27 марта 2023, 10:28
Гейм-директор Overwatch 2 Аарон Келлер дал журналистам интервью, в котором раскрыл захватывающие детали предстоящего четвертого сезона соревновательной игры. Его запуск запланирован на 11 апреля 2023 года.

Из заявления Келлера следует, что дискуссии на тему системы сброса рейтинга еще продолжаются, пишет Pravda.Ru.

«Возможно, ей есть место в OW2, но в какой-то другой форме. Что, если делать частичный сброс рейтинга после какого-то долго срока (например, раз в год?) и только после того, как в игре или соревновательной системе произошли какие-то серьезные изменения?» - отметил гейм-директор Overwatch 2.

Игрокам хотят предоставить больше сведений об общем рейтинге команд и об их балансе. Демонстрация индивидуальных рейтингов геймеров по умолчанию не предусмотрена. В четвертом сезоне будет отсутствовать частичный сброс ранга на старте каждого соревновательного сезона. У игроков будет в результате более четкая картина изменений их ранга от одного сезона к другому, пояснил Келлер.

По его словам, новая система позволит геймерам следить за прогрессом при достижении очередного ранга, а также за всеми своими победами и поражениями.

Более прозрачной сделают в четвертом сезоне Overwatch 2 систему ранжирования: игрокам будут отображать более детальные данные о ранге. К примеру, в каком количестве игр необходимо победить для достижения желаемого, уточнил Келлер. Благодаря новой системе геймеры будут знать больше информации о противниках.

Разработчики проинформировали также об улучшении системы оценки навыков. Речь идет о более точном определении уровня мастерства игроков и об учете более широкого спектра переменных, в том числе эффективности и командной работы в матчах. Геймеров будут сопоставлять с противниками с аналогичными навыками, и игра станет, как следствие, более сбалансированной, резюмировал Келлер.



Подпишитесь
Убийство пенсионерки и сына, возможная отставка Буркова, бешенство в Омской области
Вчера, 11:08
При заморозках прокат поставят на паузу. В Омске стартовал сезон самокатов
Сегодня, 07:05
Исследователи: омичи получают на 40% больше, чем жители сел и деревень в области
Сегодня, 03:16
Новый очаг бешенства обнаружили в Омской области
Сегодня, 11:46
В Омской области депутат пожаловался на нападение из-за сборов гуманитарной помощи
Сегодня, 06:55
Темури Латария продал свою «Надежду»
Сегодня, 07:20