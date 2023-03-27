Эксперты рассказали, как проявляется аллергия на спиртное

Медицинские работники отмечают, что снижение артериального давления под воздействием алкоголя может происходить на протяжении двенадцати часов после возлияний, вследствие чего наблюдается бледность кожных покровов и головокружение. Однако впоследствии давление может начать резко расти, достигая опасно высоких параметров. При этом, по словам экспертов, организм в большинстве случаев таким образом реагирует не на сам алкоголь, а на компоненты напитков, в числе которых — химические вещества, зерно и консерванты.