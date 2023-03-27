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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Эксперты рассказали, как проявляется аллергия на спиртное

27 марта 2023, 14:21
По мнению специалистов, о непереносимости алкоголя говорит резкое ухудшение самочувствия после употребления алкогольных напитков, а также еще ряд симптомов.

В частности, у человека с аллергией на спиртное могут наблюдаться понижение артериального давления, кожные высыпания по типу крапивницы, покраснение лица, обострение бронхиальной астмы, заложенность носа и головокружение. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на портал MedikForum.

Медицинские работники отмечают, что снижение артериального давления под воздействием алкоголя может происходить на протяжении двенадцати часов после возлияний, вследствие чего наблюдается бледность кожных покровов и головокружение. Однако впоследствии давление может начать резко расти, достигая опасно высоких параметров. При этом, по словам экспертов, организм в большинстве случаев таким образом реагирует не на сам алкоголь, а на компоненты напитков, в числе которых — химические вещества, зерно и консерванты.

#Общество
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