«День медведя» с размахом отпраздновали в Ярославле

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Фестиваль открылся театрализованным представлением, в котором участвовали актеры, исполнившие роли богатыря Алеши Поповича из Ростова и его супруги Любавы. Былинные герои встретили ярославцев и гостей города возле памятника бронзовому медведю на камне. Кроме того, в качестве героев представления были задействованы маскоты городских клубов "Шинник" и “Локомотив”.
Сотрудниками ярославского музея "Кутюр-шоу "Медвежий угол", ответственными за подготовку костюма главного героя фестиваля, был создан наряд медведя в стиле русского скомороха. Сказочные персонажи будили медведя, расчесывали его и чистили ему зубы, а также потчевали ароматным медом, пишет yarnews.net.
В числе прочих развлечений гости праздника прошли по медвежьей тропе. Участники фестиваля посетили познавательные мастер-классы, квесты и викторины, которые были организованы для них на площадке туркомплекса "Алеша Попович Двор". Всем гостям мероприятия, прошедшим по медвежьим следам, выдавали жетоны, которые затем обменивались на подарки, предоставленные организаторами и спонсорами фестиваля.
На праздничной площадке можно было увидеть множество медведей — с ними водили хороводы, их рисовали, лепили и даже ели. Многие из гостей фестиваля надевали забавные медвежьи маски.
Сотрудники туристического комплекса "Алеша Попович Двор" рассказали, что в этом году мероприятие стало самым масштабным. Речь идет не только о количестве и разнообразии медведей, но и о числе гостей. Организаторы объяснили, что программа фестиваля была ориентирована на представителей всех возрастных групп, включала в себя разнообразные познавательные активности и была организована таким образом, чтобы каждый из посетителей мог найти для себя медведя по душе.
Учредители фестиваля заверили, что в будущем году на площадке мероприятия соберутся медведи из других регионов России, что позволит присвоить событию статус всероссийского.