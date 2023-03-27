«День медведя» с размахом отпраздновали в Ярославле

Сотрудники туристического комплекса "Алеша Попович Двор" рассказали, что в этом году мероприятие стало самым масштабным. Речь идет не только о количестве и разнообразии медведей, но и о числе гостей. Организаторы объяснили, что программа фестиваля была ориентирована на представителей всех возрастных групп, включала в себя разнообразные познавательные активности и была организована таким образом, чтобы каждый из посетителей мог найти для себя медведя по душе.