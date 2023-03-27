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«День медведя» с размахом отпраздновали в Ярославле

27 марта 2023, 15:34
Фото: npgr.su
В Ярославле подошли к концу мероприятия семейного фестиваля «День медведя». Сообщается, что праздничные гуляния посетили более тысячи человек.

Фестиваль открылся театрализованным представлением, в котором участвовали актеры, исполнившие роли богатыря Алеши Поповича из Ростова и его супруги Любавы. Былинные герои встретили ярославцев и гостей города возле памятника бронзовому медведю на камне. Кроме того, в качестве героев представления были задействованы маскоты городских клубов "Шинник" и “Локомотив”.

Сотрудниками ярославского музея "Кутюр-шоу "Медвежий угол", ответственными за подготовку костюма главного героя фестиваля, был создан наряд медведя в стиле русского скомороха. Сказочные персонажи будили медведя, расчесывали его и чистили ему зубы, а также потчевали ароматным медом, пишет yarnews.net.

В числе прочих развлечений гости праздника прошли по медвежьей тропе. Участники фестиваля посетили познавательные мастер-классы, квесты и викторины, которые были организованы для них на площадке туркомплекса "Алеша Попович Двор". Всем гостям мероприятия, прошедшим по медвежьим следам, выдавали жетоны, которые затем обменивались на подарки, предоставленные организаторами и спонсорами фестиваля.

На праздничной площадке можно было увидеть множество медведей — с ними водили хороводы, их рисовали, лепили и даже ели. Многие из гостей фестиваля надевали забавные медвежьи маски.

Сотрудники туристического комплекса "Алеша Попович Двор" рассказали, что в этом году мероприятие стало самым масштабным. Речь идет не только о количестве и разнообразии медведей, но и о числе гостей. Организаторы объяснили, что программа фестиваля была ориентирована на представителей всех возрастных групп, включала в себя разнообразные познавательные активности и была организована таким образом, чтобы каждый из посетителей мог найти для себя медведя по душе.

Учредители фестиваля заверили, что в будущем году на площадке мероприятия соберутся медведи из других регионов России, что позволит присвоить событию статус всероссийского.

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