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Updated Сегодня, 19:10

Авиакомпания Израиля ElAl сообщила о прекращении вылетов из Тель-Авива

27 марта 2023, 19:09
Авиакомпания ElAl из Израиля сообщила о том, что приостанавливает вылеты из Тель-Авива из-за общенациональных протестов.

РИА Новости, цитируя слова представителей национальной авиакомпании, сообщают, что после новостей о всеобщей забастовке в экономике выполнение рейсов из Тель-Авива временно прекращено. Об этом информирует RT.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство остановить процесс принятия судебной реформы в государстве из-за протестов. По его словам, из-за недовольства протестующих граждан, под угрозой оказались безопасность, экономика и общество.

Кроме того, экс-премьер страны Нафтали Беннет призвал правительство отложить на время реформу и начать переговоры.

В связи с протестами, был закрыт аэропорт Бен-Гурион, а профсоюз медиков объявил о прекращении работы системы здравоохранения со вторника до того момента, пока не отменится судебная реформа.

Отмечается, что реформа предполагает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви контроля над отбором судей.

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