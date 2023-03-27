Авиакомпания Израиля ElAl сообщила о прекращении вылетов из Тель-Авива

Posted Сегодня, 19:09
Published Сегодня, 19:09
Modified Сегодня, 19:10
Updated Сегодня, 19:10
РИА Новости, цитируя слова представителей национальной авиакомпании, сообщают, что после новостей о всеобщей забастовке в экономике выполнение рейсов из Тель-Авива временно прекращено. Об этом информирует RT.
Ранее президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство остановить процесс принятия судебной реформы в государстве из-за протестов. По его словам, из-за недовольства протестующих граждан, под угрозой оказались безопасность, экономика и общество.
Кроме того, экс-премьер страны Нафтали Беннет призвал правительство отложить на время реформу и начать переговоры.
В связи с протестами, был закрыт аэропорт Бен-Гурион, а профсоюз медиков объявил о прекращении работы системы здравоохранения со вторника до того момента, пока не отменится судебная реформа.
Отмечается, что реформа предполагает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви контроля над отбором судей.