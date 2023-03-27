Арест убийцы, «черная» вода вместо питьевой и старт сезона самокатов. Омск за день

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Новость №1. В Омске взяли под арест убийцу пенсионерки и ее сына
Сегодня, 27 марта, Куйбышевский районный суд удовлетворил ходатайство органов следствия и заключил под стражу 37-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве пенсионерки и ее сына. Его заключили под стражу на 2 месяца. Об это сообщает СУ СК РФ по Омской области. Такое решение приняли, чтобы обвиняемый не смог сбежать от следствия и запугать свидетелей. Напомним, что мужчина убил и ограбил бывших соседей. Он проник в дом и выстрелил в голову 85-летней пенсионерки и ее 57-летнего сына. Спрятал их тела в погреб, смыл кровь и сбежал с телевизором. Злоумышленника нашли и на допросе он признался в содеянном. Также найдены украденный телевизор и орудие преступления. Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле прокуратуры.
Новость №2. Жители Омской области остались без питьевой воды
Жители Красноярского поселения пожаловались в соцсетях на «черную воду». Также жители уточнили, что питьевую воду им приходится закупать самим или привозить из Омска. На фото видно, что водой, которая течет из-под крана, в последнее время невозможно было даже мыть пол. После такой влажной уборки он мог стать грязнее. Сегодня на их жалобу, опубликованную в сообществе «ЧП Омск», ответили в администрации Красноярского поселения. По их информации скважина принадлежит санаторию «Колос. А всему виной гидроудар, который произошел из-за выключения и включения света. Сейчас неполадки устранили, а в случае, если проблема все еще актуальна, жителям предложили слить воду. Но как долго сливать воду, не уточнили.
Новость №3. В Омске начался сезон самокатов
Со вчерашнего дня в Омске работает аренда самокатов. Омичи заметили на улицах станции проката компании Whoosh. Однако погода этой весной вносит свои коррективы, поэтому во время сюрпризов погоды самокаты работать не будут (об этом будет объявлено в приложении). В этом году на 50% увеличат количество самокатов в городе (1600 шт). Отметим, что в 2023 году компания обязалась контролировать порядок размещения своих самокатов. Теперь их нельзя размещать в местах интенсивного пешеходного трафика и в местах проведения праздничных массовых мероприятий. Вдобавок теперь нужно соблюдать скоростной режим и режим полного ограничения движения на территориях, которые определили в мэрии. Напомним, что с 1 марта вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся кикшеринга.