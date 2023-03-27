Арест убийцы, «черная» вода вместо питьевой и старт сезона самокатов. Омск за день

Жители Красноярского поселения пожаловались в соцсетях на «черную воду». Также жители уточнили, что питьевую воду им приходится закупать самим или привозить из Омска. На фото видно, что водой, которая течет из-под крана, в последнее время невозможно было даже мыть пол. После такой влажной уборки он мог стать грязнее. Сегодня на их жалобу, опубликованную в сообществе «ЧП Омск», ответили в администрации Красноярского поселения. По их информации скважина принадлежит санаторию «Колос. А всему виной гидроудар, который произошел из-за выключения и включения света. Сейчас неполадки устранили, а в случае, если проблема все еще актуальна, жителям предложили слить воду. Но как долго сливать воду, не уточнили.