Анонс Counter-Strike 2 повышает CS: GO до нового рекорда геймеров

Ожидается, что Counter-Strike 2, обновленная версия CS:GO на Source 2 выйдет летом 2023-го. В настоящее время проводят ее ограниченное бета-тестирование: попасть на него могут игроки, которые получат соответствующие уведомления. Переход с CS:GO на Counter-Strike 2 будет осуществляться в качестве бесплатно предоставляемого обновления.