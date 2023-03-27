Анонс Counter-Strike 2 повышает CS: GO до нового рекорда геймеров

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Корреспонденты Pravda.Ru пишут, что слухи о предстоящем выходе Counter-Strike 2 появились давно, а анонс от Valve «подлил масла в огонь».
По информации SteamDB, вышедшая в 2012 году игра установила новый рекорд для тех, кто играет одновременно. В CS:GO играют сейчас свыше полутора миллионов пользователей.
Напомним, предыдущий рекорд зафиксирован 11 марта, а максимальную численность геймеров – дважды за февраль текущего года.
Ожидается, что Counter-Strike 2, обновленная версия CS:GO на Source 2 выйдет летом 2023-го. В настоящее время проводят ее ограниченное бета-тестирование: попасть на него могут игроки, которые получат соответствующие уведомления. Переход с CS:GO на Counter-Strike 2 будет осуществляться в качестве бесплатно предоставляемого обновления.