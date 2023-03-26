Замминистра строительства Алексей Ересько прибыл в Омск с рабочим визитом

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В Омск с рабочим визитом прибыл замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько. Прошло совещание вместе с региональным министром энергетики и ЖКК Владимиром Шнипко.
Омский министр доложил о ходе работ по федеральным проектам. Так, в рамках программы «Чистая вода» к реализации запланировано 10 объектов. Общий объем финансирования — почти 690 миллионов рублей, большая часть средств из федерального бюджета.
В этом году по программе переселения из аварийного жилья минэнерго выделят дополнительно 1,5 миллиарда рублей. Деньги нужны, чтобы завершить расселение 28 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда.
На модернизацию коммунальной инфраструктуры региона в этом году выделено свыше 495 миллионов рублей, на следующий год предусмотрено около 1 714 миллионов. Предполагается, что это снизит риски коммунальных аварий, пояснили в облправительстве.