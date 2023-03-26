Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:51

Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Замминистра строительства Алексей Ересько прибыл в Омск с рабочим визитом

26 марта 2023, 08:51
Фото: пресс-служба правительства Омской области
иллюстрация
Прошло совещание с местным минэнерго.

В Омск с рабочим визитом прибыл замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько. Прошло совещание вместе с региональным министром энергетики и ЖКК Владимиром Шнипко.

Омский министр доложил о ходе работ по федеральным проектам. Так, в рамках программы «Чистая вода» к реализации запланировано 10 объектов. Общий объем финансирования — почти 690 миллионов рублей, большая часть средств из федерального бюджета.

В этом году по программе переселения из аварийного жилья минэнерго выделят дополнительно 1,5 миллиарда рублей. Деньги нужны, чтобы завершить расселение 28 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда.

На модернизацию коммунальной инфраструктуры региона в этом году выделено свыше 495 миллионов рублей, на следующий год предусмотрено около 1 714 миллионов. Предполагается, что это снизит риски коммунальных аварий, пояснили в облправительстве.

#Минэнерго Омской области#Переселение из аварийного жилья#Рабочий визит#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия#Владимир Шнипко
Подпишитесь
Важно. Теперь официально. Омских депутатов освободили от ежегодных деклараций
Сегодня, 05:55
В Омске задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки и ее сына, найденных в погребе
Сегодня, 07:40
Определился соперник омского «Авангарда» по финалу Восточной конференции
Сегодня, 09:37
Шок. Смертельная опасность. Сразу в двух районах Омской области ввели карантин
Сегодня, 06:40
И уносит меня. Омичей ждет невероятный ветер
Сегодня, 07:46
Не внедорожником единым. На авто для омских медиков потратят десятки миллионов
Сегодня, 04:54