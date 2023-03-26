Задержание убийцы, отмена депутатских деклараций и мегаподтопления. Воскресный Омск

У сельчан под Омском из крана течет черная вода. А горожане стали обходить стороной парк имени 30-летия ВЛКСМ. Причина — стая собак. Эти новости родились по обращению самих омичей. И есть одна проблема, о которой никто не может молчать. Массовые жалобы на подтопления, забитые ливневки, огромные лужи… Город55 собрал воедино данные от омичей, чтобы понять, какие участки города по-настоящему опасны: