Задержание убийцы, отмена депутатских деклараций и мегаподтопления. Воскресный Омск

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Сегодня следователи и полиция объявили о задержании подозреваемого в убийстве 85-летней пенсионерки и ее сына. Выяснились детали преступления. Подробнее:
Официально принят закон, который снимает с депутатов обязанность декларировать расходы, доходы и имущество. Рассказываем, какие еще изменения приняли в омском Заксобрании:
У сельчан под Омском из крана течет черная вода. А горожане стали обходить стороной парк имени 30-летия ВЛКСМ. Причина — стая собак. Эти новости родились по обращению самих омичей. И есть одна проблема, о которой никто не может молчать. Массовые жалобы на подтопления, забитые ливневки, огромные лужи… Город55 собрал воедино данные от омичей, чтобы понять, какие участки города по-настоящему опасны: