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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Задержание убийцы, отмена депутатских деклараций и мегаподтопления. Воскресный Омск

26 марта 2023, 15:03
Фото: 1MI
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Новости, которые нельзя пропустить.

Задержан убийца пенсионерки и ее сына

Сегодня следователи и полиция объявили о задержании подозреваемого в убийстве 85-летней пенсионерки и ее сына. Выяснились детали преступления. Подробнее:

Подозреваемый в убийстве пенсионерки и сына омич был под наркотой
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Отмена деклараций для омских депутатов

Официально принят закон, который снимает с депутатов обязанность декларировать расходы, доходы и имущество. Рассказываем, какие еще изменения приняли в омском Заксобрании:

Теперь официально. Омских депутатов освободили от ежегодных деклараций
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Жалобы омичей

У сельчан под Омском из крана течет черная вода. А горожане стали обходить стороной парк имени 30-летия ВЛКСМ. Причина — стая собак. Эти новости родились по обращению самих омичей. И есть одна проблема, о которой никто не может молчать. Массовые жалобы на подтопления, забитые ливневки, огромные лужи… Город55 собрал воедино данные от омичей, чтобы понять, какие участки города по-настоящему опасны:

Омск уходит под воду. Карта самых опасных участков города
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