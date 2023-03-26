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Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

В Омской области стало больше свиней и кур, но меньше коров и овец

26 марта 2023, 11:41
Фото: 1MI
иллюстрация
Статистики опубликовали данные за январь и февраль.

Омские статистики рассказали о ситуации с поголовьем скота и птицы в регионе на конец зимы этого года. Показатели в сравнении с прошлогодними увеличились.

К концу февраля в Омской области насчитывалось почти 365 тысяч (+2,4%) голов свиней и свыше 7 миллионов (+8,1%) голов птицы.

А вот крупного рогатого скота стало меньше на 1,5%. Численность составила около 349 тысяч голов, в том числе почти 142 тысячи коров. Сократилось на 0,7% поголовье овец и коз — более 214,5 тысяч голов.

Напомним, ранее мы рассказывали о производстве в регионе молока, мяса и яиц. Эти показатели напрямую связаны с численностью животных.

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#Сельское хозяйство#Животные#Статистика#Омскстат#Экономика#Новости#Омск#Омская область
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