В Омской области стало больше свиней и кур, но меньше коров и овец

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Омские статистики рассказали о ситуации с поголовьем скота и птицы в регионе на конец зимы этого года. Показатели в сравнении с прошлогодними увеличились.
К концу февраля в Омской области насчитывалось почти 365 тысяч (+2,4%) голов свиней и свыше 7 миллионов (+8,1%) голов птицы.
А вот крупного рогатого скота стало меньше на 1,5%. Численность составила около 349 тысяч голов, в том числе почти 142 тысячи коров. Сократилось на 0,7% поголовье овец и коз — более 214,5 тысяч голов.
Напомним, ранее мы рассказывали о производстве в регионе молока, мяса и яиц. Эти показатели напрямую связаны с численностью животных.