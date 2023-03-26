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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Усы или борода. Омичи рассказали как относятся к растительности на лице

26 марта 2023, 12:14
Фото: 1MI
иллюстрация

70% омичей отказываются от бороды и усов

Среди опрошенных были и мужчины, и женщины.

Среди омичей провели опрос, чтобы выяснить, как они относятся к усам и бороде. Результатами поделился сервис по поиску работы SuperJob.

7 из 10 мужчин в нашем регионе всегда гладко выбриты. Только усы носят 3% опрошенных, лишь бороду — 7%. Каждый пятый, то есть 20%, предпочитают и то, и другое.

К любителям усом относятся омичи старше 45 лет. А вот не отказываются и от бороды в основном молодые люди — до 34 лет. В ходе опроса выяснилось, чем больше мужчины зарабатывают, тем чаще отращивают растительность на лице.

Женщин аналитики тоже не обделили вниманием. 35% омичек нравятся гладко выбритые мужчины, каждая пятая считает привлекательной небольшую щетину.

#Опрос#Общество#Новости#Омск#Омская область
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