Усы или борода. Омичи рассказали как относятся к растительности на лице

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Среди омичей провели опрос, чтобы выяснить, как они относятся к усам и бороде. Результатами поделился сервис по поиску работы SuperJob.
7 из 10 мужчин в нашем регионе всегда гладко выбриты. Только усы носят 3% опрошенных, лишь бороду — 7%. Каждый пятый, то есть 20%, предпочитают и то, и другое.
К любителям усом относятся омичи старше 45 лет. А вот не отказываются и от бороды в основном молодые люди — до 34 лет. В ходе опроса выяснилось, чем больше мужчины зарабатывают, тем чаще отращивают растительность на лице.
Женщин аналитики тоже не обделили вниманием. 35% омичек нравятся гладко выбритые мужчины, каждая пятая считает привлекательной небольшую щетину.