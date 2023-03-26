Убийство пенсионерки и сына, возможная отставка Буркова, бешенство в Омской области

И еще одна жуткая история той же среды, 22 марта. На балконе одного из домов по улице Лукашевича нашли труп двухмесячной девочки. Мать призналась, что дочка просто перестала дышать. Это случилось еще в февраля. Женщина не придумала ничего лучше, чем спрятать тело малышки на балконе. Город55 выяснил детали инцидента. Омичка не вставала на учет в больнице, рожала дома. Ребенка ни разу не осматривали медики. Известна личность отца — он подозревал неладное.