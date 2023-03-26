Убийство пенсионерки и сына, возможная отставка Буркова, бешенство в Омской области

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Ровно неделю назад мы рассказывали о поисках 85-летней пенсионерки. Ее не могли найти с начала марта. В среду выяснилось, пропавшую омичку и ее сына убили. Тела нашли в погребе частного дома. Следователи возбудили уголовное дело за двойное убийство. Ход расследования взяла на контроль прокуратура. Позже делом заинтересовался и лично глава СК РФ Александр Бастрыкин. В воскресенье Городу55 удалось выяснить, что подозреваемый в убийстве задержан. Подробности ниже:
И еще одна жуткая история той же среды, 22 марта. На балконе одного из домов по улице Лукашевича нашли труп двухмесячной девочки. Мать призналась, что дочка просто перестала дышать. Это случилось еще в февраля. Женщина не придумала ничего лучше, чем спрятать тело малышки на балконе. Город55 выяснил детали инцидента. Омичка не вставала на учет в больнице, рожала дома. Ребенка ни разу не осматривали медики. Известна личность отца — он подозревал неладное.
Последствиями жутких происшествий чаще всего становятся уголовные дела и судебные разбирательства. На неделе таких было много. Подготовили дайджест самого интересного:
В ночь на пятницу в Порт-Артуре загорелся барак. У нас есть видео и фото с места событий. Сгоревший дом арендовал 35-летний мужчина. Он задохнулся во время пожара. Проверку начали следователи.
Еще один огненный инцидент случился в ночь на воскресенье. Пламя охватило цех по производству пластика в Советском округе Омска. Известны подробности:
Началась неделя тоже с пожара. Спасатель находился в отпуске, когда заметил черный дым. На помощь вызвал коллег, а сам ринулся в пекло. Владимир Теслов спас из огня бабушку и внучку.
С апреля в регионе вводится противопожарный режим. На два месяца омичам запретят некоторые действия. Наготове должны быть главы сельских поселений. Серьезные пожары могут начаться уже в ближайшие дни. В этом году в зоне риска 56 населенных пунктов — здесь полный список.
В субботу федеральные опубликовали информацию, что в Кремле обсуждается отставка омского губернатора Александра Буркова. Его полномочия истекают в сентябре этого года. Подробности:
Тем временем в закон о противодействии коррупции внесли поправки. Теперь чиновников обяжут докладывать не только о недвижимости, капиталах, ценных бумагах и автомобилях, но и о цифровых активах. Речь о криптовалюте.
А вот с депутатов сняли обязательство о декларировании. Соответствующий закон приняло Заксобрание. Отныне парламентарии, осуществляющие полномочия на непостоянной основе, не будут отчитываться о доходах, расходах и имуществе.
Неделя началась с вести о том, что прокуратура потребовала срочно отремонтироваться до на Профинтерна, 9. Проверка ведомства показала неудовлетворительное техническое состояние здания. Ранее местные жители заявили, что бояться обрушения.
Список аварийного жилья пополнился. Теперь сносу подлежат еще две многоэтажки: на Химиков, 57 и на 3-й Железнодорожной, 8. Жильцов планируют расселить до конца… 2030 года. Под снос пойдут и девять частных домов в Ленинском и Центральном округах. Публикуем адреса.
В понедельник Россельхознадзор рассказал, что на территории заказника в Калачинском районе была обнаружена незаконная свалка — больше тонны остатков крупного и мелкого рогатого скота и лошадей. По данному факту проверку начала прокуратура.
В поселке под Омском тоже свалка. И вновь надзорный орган вмешался в дело. Главе Дружинского сельского поселения внесли представление за нарушение природоохранного законодательства. Чиновники подали апелляцию, но безуспешно.
Ради ликвидации свалок (и не только) в бюджет на 2023 год внесли изменения. Город потратит на эти цели более двух миллиардов рублей. Ликвидация четырех омских несанкционированных свалок — самая большая статья расходов.
Омичам придется вновь разбираться в изменениях в дорожной системе города. Движение на подходе к Ленинградскому мосту планируют полностью ограничить на четыре месяца. Это необходимо, чтобы построить развязку.
Для уменьшения пробок возле метромоста изменилась схема движения транспорта. Тут лучше подробно посмотреть и почитать. Также один из знаковых маршрутов пустят по укороченному кольцу, чтобы «разгрузить» центр города. Город55 публикует актуальный график автобуса №24.
Дороги, впрочем, и без пробок доставляют омичам неудобства. Например, тротуар на улице Тарская довел до травмпункта как минимум одного человека. На одном и том же месте постоянно падают прохожие.
В Омской области все чаще выявляют очаги бешенства. В пятницу карантин ввели в деревне Малоникольск Муромцевского района. А в выходные мы узнали о новых случаях в селе Воскресенка Калачинского района и снова в Муромцевском, на этот раз в селе Ушаково.
Хотя в некоторых потенциально опасных зонах карантин снимают за истечением срока действия. Так, ряд ограничений отменили в понедельник.
Ну не бешенством единым. В среду карантин в Тевризском районе объявили из-за анемии лошадей. Инфекцию обнаружили сразу в нескольких подсобных хозяйствах.
Сначала расскажем о скандальных новостях вокруг омского хоккея, уже потом перейдем к радостным.
Фаната «ястребов» убили ножом в спину. Городу55 стали известны подробности. Тело 29-летнего парня нашли ночью 18 марта. Подозреваемым оказался 30-летний приятель убитого. Следователи полагают, что товарищи выпили и поссорились. Фигуранта отправили в СИЗО.
Омский суд наказал хоккейного фаната из Магнитогорска за стикер на барабане. На территории «G-Drive Арены» полиция остановила мужчину с изображением нацистской символики. Он приехал в наш город болеть за «Металлург», говорил, что стикер с неприемлемой символикой ему выдали в фанатском клубе. Фанат проведет в Омске больше дней, чем планировал. А позже инцидент прокомментировали в ХК «Металлург».
Еще одна интересная новость. Бывший игрок «Авангарда» Семен Кошелев признался в даче взяток. Сейчас в Уфе рассматривают уголовное дело в отношение 27-летнего спортсмена. Он решил купить военный билет.
А теперь о хорошем! Во вторник «ястребы» в овертайме вырвали победу у магнитогорцев. Это был третий матч плей-офф. В среду наши хоккеисты спокойно обыграли соперника. Счет в серии 4:0. И это выход в финал Восточной конференции. В воскресенье определился соперник. Им станет казанский «Ак Барс». Первый матч назначен на 2 апреля. «Авангард» сыграет в гостях.