Теперь официально. Омских депутатов освободили от ежегодных деклараций

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 05:57
Updated Сегодня, 05:57
По инициативе прокуратуры Омской области 23 марта Заксобрание приняло закон, который упростил порядок представления депутатами сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Это были необходимые изменения после аналогичных, принятых на федеральном уровне.
Ранее от ежегодной декларации были освобождены депутаты советов сельских поселений, осуществляющих полномочия на непостоянной основе. Теперь упрощенный порядок декларирования распространен на всех парламентариев, которые занимаются деятельностью на непостоянной основе.
Однако член парламента все же должен представить сведения о доходах, если он, супруг (а) или несовершеннолетний ребенок совершили сделку на сумму, превышающую общий доход семьи за последние три года.
Также законом вводится дополнительное основание для досрочного прекращения полномочий депутата Законодательного Собрания — это отсутствие на всех заседаниях без уважительных причин в течение полугода.
Напомним, об отмене деклараций впервые заговорили в конце 2022 года. Мы публиковали мнения местных депутатов: