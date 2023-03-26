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Published Сегодня, 05:55

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Updated Сегодня, 05:57

Теперь официально. Омских депутатов освободили от ежегодных деклараций

26 марта 2023, 05:55
Фото: 1MI
иллюстрация

Омское Заксобрание приняло закон об упрощении деклараций для депутатов

В новом документе также появились дополнительные условия для членов парламента.
Сюжет
Доходы

По инициативе прокуратуры Омской области 23 марта Заксобрание приняло закон, который упростил порядок представления депутатами сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Это были необходимые изменения после аналогичных, принятых на федеральном уровне.

Ранее от ежегодной декларации были освобождены депутаты советов сельских поселений, осуществляющих полномочия на непостоянной основе. Теперь упрощенный порядок декларирования распространен на всех парламентариев, которые занимаются деятельностью на непостоянной основе.

Однако член парламента все же должен представить сведения о доходах, если он, супруг (а) или несовершеннолетний ребенок совершили сделку на сумму, превышающую общий доход семьи за последние три года.

Также законом вводится дополнительное основание для досрочного прекращения полномочий депутата Законодательного Собрания — это отсутствие на всех заседаниях без уважительных причин в течение полугода.

Напомним, об отмене деклараций впервые заговорили в конце 2022 года. Мы публиковали мнения местных депутатов:

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#Депутаты#Политика#Доходы#Декларации о доходах#Общество#Новости#Омская область#Омск#Россия
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