Смертельная опасность. Сразу в двух районах Омской области ввели карантин

Очаг опасного заболевания обнаружили в Муромцевском районе: село Ушаково, дом по улице Хутор. Там и на территории в радиусе одного километра установили ограничения до 22 мая 2023 года. Запрещается: лечить больных восприимчивых животных, посещать опасные зоны посторонним, ввозить и вывозить особей, снимать шкуры с трупов, проводить зооярмарки и выставки, отлавливать животных в зоопарки.