Смертельная опасность. Сразу в двух районах Омской области ввели карантин

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:42
Омское правительство 24 марта опубликовало сразу два указа губернатора о введении карантина. Причина одна — бешенство.
Очаг опасного заболевания обнаружили в Муромцевском районе: село Ушаково, дом по улице Хутор. Там и на территории в радиусе одного километра установили ограничения до 22 мая 2023 года. Запрещается: лечить больных восприимчивых животных, посещать опасные зоны посторонним, ввозить и вывозить особей, снимать шкуры с трупов, проводить зооярмарки и выставки, отлавливать животных в зоопарки.
Аналогичные ограничения действуют в селе Воскресенка Калачинского района. Там очаг бешенства выявили в хозяйстве одного из домов по улице Куйбышева. Карантин введен до 23 мая.
Контролировать исполнения обоих указов будет министр сельского хозяйства региона Николай Дрофа. Отметим, документы подписаны ИО губернатора Дмитрием Ушаковым.
Бешенство — смертельное заболевание, опасное для человека. Ранее карантин также ввели в другом поселении Муромцевского района: