РЭО призвал россиян искать золото в старой бытовой технике

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
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Updated Сегодня, 09:20
Россияне ежегодно отправляют на полигоны 500 килограммов золота в составе старых электроприборов. РЭО рекомендует сдавать технику в пункты приема вторичного сырья для последующей переработки или в сетевые магазины электроники.
В российских массмедиа ранее появилась информация о том, что правительственной комиссией по законопроектной деятельности одобрен законопроект «О старательской деятельности». Готовящийся документ затронет субъекты Арктики и Дальнего Востока. Однако жители всех регионов страны уже сегодня могут искать золото в ненужной бытовой технике.
«Конечно, мы не призываем заниматься его извлечением в домашних условиях, но можем рекомендовать сдавать технику на переработку. Пока в стране лишь пять процентов отходов электронного и электрического оборудования перерабатывается, — заявил Буцаев. — РЭО работает над введением реестра добросовестных утилизаторов и формированием требований к утилизации электротехники, все это станет шагом к развитию экономики замкнутого цикла в России, когда отход — не мусор, а ценный ресурс, возвращаемый в оборот».
Руководитель РЭО проинформировал также о необходимости организации централизованного сбора ОЭЭО. Кроме того, нужно стимулировать глубокую утилизацию этого вида отходов. Требования к обращению с ОЭЭО должны быть четкими и понятными, а процесс качественного регулирования обращения с ОЭЭО следует обеспечить на законодательном уровне.
В настоящее время специалисты РЭО активно занимаются формированием реестра, в который войдут исключительно верифицированные утилизаторы с подтвержденными источниками сырья и мощностями. В перспективе закрыть свою ответственность в рамках расширенной ответственности производителя можно будет лишь у утилизаторов из этого реестра.