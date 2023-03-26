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Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Первый клуб. В Омской области появился еще один объект культурного значения

26 марта 2023, 10:10
Фото: скриншот Google Карты
иллюстрация

«Клуб железнодорожников» в Омской области признали объектом культурного наследия

Клуб открыли в 1926 году.

Областной Минкульт опубликовал приказ об охране объекта культурного наследия регионального значения — «Клуба железнодорожников». Это одно из первых клубных зданий в области, был открыт в 1926 году. Адрес: город Исилькуль, проспект Железнодорожников, 8.

«Клуб» является архитектурной доминантой Привокзальной площади города. Здание реконструировали в 1955–1958 годах, а также в 1995 году. У дома сложная конструкция двускатной крыши. Фасады оформлены ризалитами, лепным орнаментом, полуколонны имеют особый декор, есть советская и железнодорожная символика.

Отметим, приказ подписал первый замминистра культуры Иван Шеин.

иллюстрация
Фото: скриншот Google Карты
#Культурное наследие#Культура#Минкультуры#Новости#Омская область#Исилькуль
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