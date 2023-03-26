Первый клуб. В Омской области появился еще один объект культурного значения

«Клуб» является архитектурной доминантой Привокзальной площади города. Здание реконструировали в 1955–1958 годах, а также в 1995 году. У дома сложная конструкция двускатной крыши. Фасады оформлены ризалитами, лепным орнаментом, полуколонны имеют особый декор, есть советская и железнодорожная символика.