Первый клуб. В Омской области появился еще один объект культурного значения

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Областной Минкульт опубликовал приказ об охране объекта культурного наследия регионального значения — «Клуба железнодорожников». Это одно из первых клубных зданий в области, был открыт в 1926 году. Адрес: город Исилькуль, проспект Железнодорожников, 8.
«Клуб» является архитектурной доминантой Привокзальной площади города. Здание реконструировали в 1955–1958 годах, а также в 1995 году. У дома сложная конструкция двускатной крыши. Фасады оформлены ризалитами, лепным орнаментом, полуколонны имеют особый декор, есть советская и железнодорожная символика.
Отметим, приказ подписал первый замминистра культуры Иван Шеин.