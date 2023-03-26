Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Весна — время массовых жалоб от омичей. Социальные сети заполонили обращения горожан. Город55 представляет сводку недовольств.
На остановке «Омский дом дружбы» в Октябрьском округе забилась ливневая канализация. Вода просто стоит в яме с решеткой. «Так и разрушаются дороги. Никто не чистит ливневку, вода скапливается, размывает асфальт», — гласит пост в группе «Омск Live».
Там же — еще одна публикация. Про Бульвар Зеленый. Прохожие предупреждают автолюбителей о провале грунта.
Очередное напутствие водителям: «Проезжая к дому №10 по улице Лукашевича, мы попали в огромную яму на повороте». Автор поста в группе «Омск ВК» говорит, ехали медленно, но яма находилась под водой. Теперь придется восстанавливать автомобиль.
В этом же паблике омичи жалуются на «море» возле остановки «Рынок» в Октябрьском округе. Автор поста поясняет, проблема ежегодная, снег вовремя не убирают. Местная жительница просит откачать воду: «Люди жмутся к ларькам, а недобросовестные водители их обливают грязью».
Следующее обращение на аналогичную тему. Дублер улицы Волгоградская полностью затоплен. Машины глохнут, передает очевидец через группу «Инцидент Омск»: «Полная реконструкция дороги проводилась летом 2022 года, делались ливневые канализации. Только толку нет».
Водители массово пробивают колеса на улице Кирова, близ остановки «Рубин». Об этом предупреждает участник событий. Мужчина стал пятым автолюбителем, который припарковался на «аварийке». К слову, это не первый случай массовых неполадок в Омске в этом году.
Вода добирается даже до жилых домов. Омичка в группе «ЧП Омск» рассказала, как топит угол улицы 3-я Восточная на пересечении с Барнаульской. «Никаких действий не проводилось со стороны служб. Вода поднимается выше и выше, ничего не помогает. Воде некуда уходить», — жалуются местная жительница. На участке невозможно пройти. Горожане боятся грядущего потепления, в округе еще много нерастаявшего снега.
Всю зиму не вывозили снег с улицы Багратиона, передает в той же группе омичка. Сейчас к дому №11 невозможно подобраться — там вода, лед и снег.
Обратить внимание профильных специалистов в этом паблике пытаются и жители микрорайона Кузьминки: «Въезд с новой дороги. Каждый год одно и то же, дорогу сделали, а ливневки — нет». На фото с места событий наблюдаем уже привычную картину — бесконечные лужи на проезжей части.
Не меньшее «озеро» разливается в районе улицы Нефтезаводская. Автор поста в сообществе «Ревизорро Омск» передает, что такая ситуация там уже вторую неделю.
На бездействие управляющей организации и окружной администрации пожаловались жители дома №8/1 по улице Бородина. «Понимаю, что такое у всех во дворе», — грустно подметила автор поста в группе «Аварийный Омск». Асфальта на снимках не видно вовсе, зато местные уже опробовали резиновые сапоги.
О той же проблеме говорит автор другой публикации: снег не вывозили, воду не откачивают. Однако на этот раз омичи усмотрели коммерческий подтекст: «Каждую весну одна ситуация на въезде на бесплатную парковку омского аэропорта. Воды уже на высоту половины колеса. Людей просто вынуждают пользователь платной парковкой».
В группе «Голос Омска» переживают за безопасность детей. Пешеходный переход на улице Малиновского полностью затоплен. А через дорогу — школа №120.
Последний, но не важности, пост опубликован в сообществе «Омск Live». Жители дома №84 по проспекту Мира ежегодно сталкиваются с проблемой при выходе из дома. «Лужи кажутся не глубокими, но на самом деле сегодня мою ногу скрыло наполовину ботинка. И ведь еще далеко не весь снег растаял», — пишет омичка. В доме живут много пенсионеров, теперь они стараются не выходить на улицу лишний раз. Водители такси отказываются подъезжать к подъездам. Автор жалобы ждет содействия и помощи от местной управляющей компании.