Последний, но не важности, пост опубликован в сообществе «Омск Live». Жители дома №84 по проспекту Мира ежегодно сталкиваются с проблемой при выходе из дома. «Лужи кажутся не глубокими, но на самом деле сегодня мою ногу скрыло наполовину ботинка. И ведь еще далеко не весь снег растаял», — пишет омичка. В доме живут много пенсионеров, теперь они стараются не выходить на улицу лишний раз. Водители такси отказываются подъезжать к подъездам. Автор жалобы ждет содействия и помощи от местной управляющей компании.