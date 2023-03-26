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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Омск уходит под воду. Карта самых опасных участков города

26 марта 2023, 14:28
Фото: 1MI
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Омичи массово жалуются на затопленные дороги и дворы

Горожане сами рассказали, где и с какими проблемами столкнулись этой весной.

Весна — время массовых жалоб от омичей. Социальные сети заполонили обращения горожан. Город55 представляет сводку недовольств.

На остановке «Омский дом дружбы» в Октябрьском округе забилась ливневая канализация. Вода просто стоит в яме с решеткой. «Так и разрушаются дороги. Никто не чистит ливневку, вода скапливается, размывает асфальт», — гласит пост в группе «Омск Live».

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Фото: скриншот паблика Омск Live

Там же — еще одна публикация. Про Бульвар Зеленый. Прохожие предупреждают автолюбителей о провале грунта.

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Фото: скриншот паблика Омск Live

Очередное напутствие водителям: «Проезжая к дому №10 по улице Лукашевича, мы попали в огромную яму на повороте». Автор поста в группе «Омск ВК» говорит, ехали медленно, но яма находилась под водой. Теперь придется восстанавливать автомобиль.

В этом же паблике омичи жалуются на «море» возле остановки «Рынок» в Октябрьском округе. Автор поста поясняет, проблема ежегодная, снег вовремя не убирают. Местная жительница просит откачать воду: «Люди жмутся к ларькам, а недобросовестные водители их обливают грязью».

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Фото: скриншот паблика Омск ВК

Следующее обращение на аналогичную тему. Дублер улицы Волгоградская полностью затоплен. Машины глохнут, передает очевидец через группу «Инцидент Омск»: «Полная реконструкция дороги проводилась летом 2022 года, делались ливневые канализации. Только толку нет».

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Фото: скриншот паблика Инцидент Омск

Водители массово пробивают колеса на улице Кирова, близ остановки «Рубин». Об этом предупреждает участник событий. Мужчина стал пятым автолюбителем, который припарковался на «аварийке». К слову, это не первый случай массовых неполадок в Омске в этом году.

Вода добирается даже до жилых домов. Омичка в группе «ЧП Омск» рассказала, как топит угол улицы 3-я Восточная на пересечении с Барнаульской. «Никаких действий не проводилось со стороны служб. Вода поднимается выше и выше, ничего не помогает. Воде некуда уходить», — жалуются местная жительница. На участке невозможно пройти. Горожане боятся грядущего потепления, в округе еще много нерастаявшего снега.

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Фото: скриншот паблика ЧП Омск

Всю зиму не вывозили снег с улицы Багратиона, передает в той же группе омичка. Сейчас к дому №11 невозможно подобраться — там вода, лед и снег.

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Фото: скриншот паблика ЧП Омск

Обратить внимание профильных специалистов в этом паблике пытаются и жители микрорайона Кузьминки: «Въезд с новой дороги. Каждый год одно и то же, дорогу сделали, а ливневки — нет». На фото с места событий наблюдаем уже привычную картину — бесконечные лужи на проезжей части.

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Фото: скриншот паблика ЧП Омск

Не меньшее «озеро» разливается в районе улицы Нефтезаводская. Автор поста в сообществе «Ревизорро Омск» передает, что такая ситуация там уже вторую неделю.

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Фото: скриншот паблика Ревизорро Омск

На бездействие управляющей организации и окружной администрации пожаловались жители дома №8/1 по улице Бородина. «Понимаю, что такое у всех во дворе», — грустно подметила автор поста в группе «Аварийный Омск». Асфальта на снимках не видно вовсе, зато местные уже опробовали резиновые сапоги.

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Фото: скриншот паблика Аварийный Омск

О той же проблеме говорит автор другой публикации: снег не вывозили, воду не откачивают. Однако на этот раз омичи усмотрели коммерческий подтекст: «Каждую весну одна ситуация на въезде на бесплатную парковку омского аэропорта. Воды уже на высоту половины колеса. Людей просто вынуждают пользователь платной парковкой».

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Фото: скриншот паблика Аварийный Омск

В группе «Голос Омска» переживают за безопасность детей. Пешеходный переход на улице Малиновского полностью затоплен. А через дорогу — школа №120.

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Фото: скриншот паблика Голос Омска

Последний, но не важности, пост опубликован в сообществе «Омск Live». Жители дома №84 по проспекту Мира ежегодно сталкиваются с проблемой при выходе из дома. «Лужи кажутся не глубокими, но на самом деле сегодня мою ногу скрыло наполовину ботинка. И ведь еще далеко не весь снег растаял», — пишет омичка. В доме живут много пенсионеров, теперь они стараются не выходить на улицу лишний раз. Водители такси отказываются подъезжать к подъездам. Автор жалобы ждет содействия и помощи от местной управляющей компании.

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Фото: скриншот паблика Омск Live
#Вода#Жалобы#Омичи#Соцсети#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск
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