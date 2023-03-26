«Не знаем, у кого просить помощи». В селе под Омском из крана течет черная вода

«Не знаем, у кого уже просить помощи. Давно проблема с питьевой водой, все покупают воду в магазине, привозят с Омска», — гласит пост в группе «ЧП Омск». Аналогичная проблема с водой, как говорит автор, и в санатории «Колос», он находится в том же селе.