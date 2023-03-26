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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

«Не знаем, у кого просить помощи». В селе под Омском из крана течет черная вода

26 марта 2023, 12:56
Фото: 1MI
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Жители омского села пожаловались на черную воду из крана

Горожане не дали дельных советов местным жителям.

Жители села Красноярка Омского района Омской области стали жаловаться в интернете от безысходности.

«Не знаем, у кого уже просить помощи. Давно проблема с питьевой водой, все покупают воду в магазине, привозят с Омска», — гласит пост в группе «ЧП Омск». Аналогичная проблема с водой, как говорит автор, и в санатории «Колос», он находится в том же селе.

В кранах идет техническая вода, поясняют омичи. Пить или использовать ее для приготовления пищи невозможно. А в последнее время проблематично даже постирать или провести влажную уборку. Автор публикации приложила к тексту фото и видео воды из собственного крана. Это черная, будто грязная, жидкость.

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Фото: скриншот паблика ЧП Омск

Омичи в комментариях не оказались благосклонны к местным жителям, предпочли поиронизировать. Один из пользователей предположил, что на территории нужно выкопать колодец.

#Вода#Соцсети#Жалобы#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Омский район
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