«Не знаем, у кого просить помощи». В селе под Омском из крана течет черная вода

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Жители села Красноярка Омского района Омской области стали жаловаться в интернете от безысходности.
«Не знаем, у кого уже просить помощи. Давно проблема с питьевой водой, все покупают воду в магазине, привозят с Омска», — гласит пост в группе «ЧП Омск». Аналогичная проблема с водой, как говорит автор, и в санатории «Колос», он находится в том же селе.
В кранах идет техническая вода, поясняют омичи. Пить или использовать ее для приготовления пищи невозможно. А в последнее время проблематично даже постирать или провести влажную уборку. Автор публикации приложила к тексту фото и видео воды из собственного крана. Это черная, будто грязная, жидкость.
Омичи в комментариях не оказались благосклонны к местным жителям, предпочли поиронизировать. Один из пользователей предположил, что на территории нужно выкопать колодец.