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Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

Не внедорожником единым. На авто для омских медиков потратят десятки миллионов

26 марта 2023, 04:54
Фото: 1MI
иллюстрация

На машины для омских медиков уйдет более 40 млн руб

Объявлено сразу три аукциона на поставку автомобилей.

На портале госзакупок появилась информация об аукционах на поставку автомобилей для медучреждений региона. Всего размещено три предложения на 30 машин. Общая сумма начальных цен — 41 010 000 рублей. Заявки на все аукционы закончат принимать 3 апреля 2023 года.

Самая дорогая стоимость указана на поставку транспорта для первичного звена здравоохранения, а именно 13 автомобилей (1 место для водителя, 4 места для пассажиров). Начальная цена — 18 850 000 миллионов рублей, то есть по 1 450 000 рублей на одну машину.

Также автобаза здравоохранения ищет поставщика 11 транспортных средств медслужбы и одного внедорожника. Максимальная стоимость — 17 600 000 рублей. Так, на каждый автомобиль медицинской службы приходится 1 450 000 рублей. Цена «легковушки» — 1 650 000 рублей.

Наименее затратным стал аукцион на поставку пяти легковых машин (трех седанов и двух универсалов). Начальная цена составила 4 560 000 рублей. Каждый седан оценили в 820 000 рублей, а универсалы — по 1 050 000 рублей.

#Медицина#Здравоохранение#Госзакупки#Аукцион#Электронные аукционы#Скорая помощь#Автомобиль#Экономика#Новости#Омск#Омская область
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