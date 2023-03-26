Не внедорожником единым. На авто для омских медиков потратят десятки миллионов

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:56
На портале госзакупок появилась информация об аукционах на поставку автомобилей для медучреждений региона. Всего размещено три предложения на 30 машин. Общая сумма начальных цен — 41 010 000 рублей. Заявки на все аукционы закончат принимать 3 апреля 2023 года.
Самая дорогая стоимость указана на поставку транспорта для первичного звена здравоохранения, а именно 13 автомобилей (1 место для водителя, 4 места для пассажиров). Начальная цена — 18 850 000 миллионов рублей, то есть по 1 450 000 рублей на одну машину.
Также автобаза здравоохранения ищет поставщика 11 транспортных средств медслужбы и одного внедорожника. Максимальная стоимость — 17 600 000 рублей. Так, на каждый автомобиль медицинской службы приходится 1 450 000 рублей. Цена «легковушки» — 1 650 000 рублей.
Наименее затратным стал аукцион на поставку пяти легковых машин (трех седанов и двух универсалов). Начальная цена составила 4 560 000 рублей. Каждый седан оценили в 820 000 рублей, а универсалы — по 1 050 000 рублей.