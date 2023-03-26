Не внедорожником единым. На авто для омских медиков потратят десятки миллионов

Самая дорогая стоимость указана на поставку транспорта для первичного звена здравоохранения, а именно 13 автомобилей (1 место для водителя, 4 места для пассажиров). Начальная цена — 18 850 000 миллионов рублей, то есть по 1 450 000 рублей на одну машину.