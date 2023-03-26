«Нас окружили собаки». Омичи пожаловались на стаю псов в популярном парке

«Этот снимок был сделан утром 26 марта, пока я стояла в ожидании встречных прохожих, чтобы пройти. Неделей ранее мы с ребенком двигались от остановки „Парк“ к „Красной звезде“. Нас окружили собаки. Мы так и стояли, пока мужчина не пришел на помощь», — поясняет омичка и прикладывает воскресное фото.