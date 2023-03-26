«Нас окружили собаки». Омичи пожаловались на стаю псов в популярном парке

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Омичи в социальных сетях вновь жалуются на бездомных собак. Автор поста в группе «ЧП Омск» просит обратить на ситуацию внимание окружной администрации. Женщина рассказывает: в парке имени 30-летия ВЛКСМ постоянно живет стая собак, они с лаем бегут на прохожих.
«Этот снимок был сделан утром 26 марта, пока я стояла в ожидании встречных прохожих, чтобы пройти. Неделей ранее мы с ребенком двигались от остановки „Парк“ к „Красной звезде“. Нас окружили собаки. Мы так и стояли, пока мужчина не пришел на помощь», — поясняет омичка и прикладывает воскресное фото.
Женщина обращалась в мэрию Омска, но собак не отловили. В комментариях под публикацией пользователи справедливо обратили внимание: «У них у всех бирки в ушах. Повторно таких собак не отлавливают».
Другая омичка поделилась своей историей: две недели назад на нее напали местные псы, порвали пуховик. Женщина тоже обращалась в окружную администрацию и тоже осталась без ответа.
Также под публикацией нашлось место и зоозащитникам, которые уверяли горожан, что собаки не представляют угрозы, они просто хотят есть. Некоторые пользователи предложили покормить стаю.
Напомним, ранее мы рассказывали историю спасения собаки из-под закрытого колодца: