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Published Сегодня, 13:08

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Updated Сегодня, 14:14

«Нас окружили собаки». Омичи пожаловались на стаю псов в популярном парке

26 марта 2023, 13:08
Фото: 1MI
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Омичи сообщили о стае опасных собак в парке им. 30-летия ВЛКСМ

Очевидцы уверены, что животные представляют угрозу. Зоозащитники не согласны.

Омичи в социальных сетях вновь жалуются на бездомных собак. Автор поста в группе «ЧП Омск» просит обратить на ситуацию внимание окружной администрации. Женщина рассказывает: в парке имени 30-летия ВЛКСМ постоянно живет стая собак, они с лаем бегут на прохожих.

«Этот снимок был сделан утром 26 марта, пока я стояла в ожидании встречных прохожих, чтобы пройти. Неделей ранее мы с ребенком двигались от остановки „Парк“ к „Красной звезде“. Нас окружили собаки. Мы так и стояли, пока мужчина не пришел на помощь», — поясняет омичка и прикладывает воскресное фото.

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Фото: скриншот паблика ЧП Омск

Женщина обращалась в мэрию Омска, но собак не отловили. В комментариях под публикацией пользователи справедливо обратили внимание: «У них у всех бирки в ушах. Повторно таких собак не отлавливают».

Другая омичка поделилась своей историей: две недели назад на нее напали местные псы, порвали пуховик. Женщина тоже обращалась в окружную администрацию и тоже осталась без ответа.

Также под публикацией нашлось место и зоозащитникам, которые уверяли горожан, что собаки не представляют угрозы, они просто хотят есть. Некоторые пользователи предложили покормить стаю.

Напомним, ранее мы рассказывали историю спасения собаки из-под закрытого колодца:

В Омске собака оказалась заточена в закрытом колодце
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#Собаки#Бродячие собаки#Жалобы#Соцсети#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск
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