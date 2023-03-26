На 48-м году из жизни ушел омский футболист Сергей Шапоренко

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
О смерти омского спортсмена 25 марта сообщил футбольный клуб «Иртыш». На 48-м году ушел из жизни Сергей Шапоренко.
В местной команде речников он выступал пять сезонов, всего провел 74 матча, забил пять мячей. Также в активе: 31 матч и три гола за омское «Динамо».
Прощание с Сергеем Анатольевичем пройдет 26 марта с 11:00 до 12:00 в ритуальном зале по адресу: улица 10 лет Октября, 208в.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Сергея Шапоренко.