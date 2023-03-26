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Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

На 48-м году из жизни ушел омский футболист Сергей Шапоренко

26 марта 2023, 04:05
Фото: 1MI
иллюстрация
Он выступал за омские команды «Иртыш» и «Динамо».

О смерти омского спортсмена 25 марта сообщил футбольный клуб «Иртыш». На 48-м году ушел из жизни Сергей Шапоренко.

В местной команде речников он выступал пять сезонов, всего провел 74 матча, забил пять мячей. Также в активе: 31 матч и три гола за омское «Динамо».

Прощание с Сергеем Анатольевичем пройдет 26 марта с 11:00 до 12:00 в ритуальном зале по адресу: улица 10 лет Октября, 208в.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Сергея Шапоренко.

#Смерть#Общество#Спорт#Футбол#Новости#Омск#Омская область
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