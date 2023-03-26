Мужчина погиб при столкновении большегрузов на омской трассе

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
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Updated Сегодня, 03:09
25 марта в 17:20 в полицию Крутинского района поступило сообщение о смертельном ДТП. Известна предварительная картина событий.
47-летний водитель большегруза «JAC» ехал по дороге Тюмень-Омск. В районе 393 километра выехал на «встречку», где столкнулся с «МАЗом».
В результате столкновения 60-летний водитель второго большегрузного автомобиля скончался на месте.
Сейчас по факту происшествия с летальным исходом проводится проверка. На участке аварии временно осуществляется реверсивное движение, сообщили правоохранители.