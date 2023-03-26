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Posted Сегодня, 03:07

Published Сегодня, 03:07

Modified Сегодня, 03:09

Updated Сегодня, 03:09

Мужчина погиб при столкновении большегрузов на омской трассе

26 марта 2023, 03:07
Фото: 1MI
иллюстрация
Выживший водитель выехал на встречную полосу.

25 марта в 17:20 в полицию Крутинского района поступило сообщение о смертельном ДТП. Известна предварительная картина событий.

47-летний водитель большегруза «JAC» ехал по дороге Тюмень-Омск. В районе 393 километра выехал на «встречку», где столкнулся с «МАЗом».

В результате столкновения 60-летний водитель второго большегрузного автомобиля скончался на месте.

Сейчас по факту происшествия с летальным исходом проводится проверка. На участке аварии временно осуществляется реверсивное движение, сообщили правоохранители.

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