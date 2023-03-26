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Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

И уносит меня. Омичей ждет невероятный ветер

26 марта 2023, 07:46
Фото: 1MI
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В Омске ожидается ветер до 20 метров в секунду

А также потепление и гололедица.

Синоптики опубликовали прогноз на ближайшие несколько дней. Сегодня, 26 марта, ночью пойдет дождь. На дорогах образуется гололедица. Порывы ветра не превысят 11 метров в секунду. Похолодает до -2 градусов.

Новая неделя начнется без осадков, опасная ситуация на дорогах сохранится. Температура воздуха +6…+11. В ночь на вторник столбик термометра опустится до ноля.

Днем 28 марта местами ожидается сильный ветер порывами до 18 метров в секунду. Потеплеет до +13 градусов. А ночью на 29 число при прояснении похолодает до -6.

В среду днем прогнозируют +2…+7 градусов, местами небольшие осадки. Ветер усилится до 20 метров в секунду, согласно данным Обь-Иртышского УГМС.

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Фото: Обь-Иртышское УГМС
#Погода#Прогноз погоды#Ветер#Гололедица#Потепление#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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