И уносит меня. Омичей ждет невероятный ветер

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Синоптики опубликовали прогноз на ближайшие несколько дней. Сегодня, 26 марта, ночью пойдет дождь. На дорогах образуется гололедица. Порывы ветра не превысят 11 метров в секунду. Похолодает до -2 градусов.
Новая неделя начнется без осадков, опасная ситуация на дорогах сохранится. Температура воздуха +6…+11. В ночь на вторник столбик термометра опустится до ноля.
Днем 28 марта местами ожидается сильный ветер порывами до 18 метров в секунду. Потеплеет до +13 градусов. А ночью на 29 число при прояснении похолодает до -6.
В среду днем прогнозируют +2…+7 градусов, местами небольшие осадки. Ветер усилится до 20 метров в секунду, согласно данным Обь-Иртышского УГМС.