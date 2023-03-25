Житель Омской области получил штраф за торговлю алкоголем без лицензии

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
40-летний житель деревни Терпенье Полтавского района занимался незаконной торговлей алкоголя. В августе 2022 года полицейские нашли в его доме 460 бутылок водки различных марок без федеральных специальных марок.
Общая стоимость обнаруженной и изъятой немаркированной алкогольной продукции — 129 260 рублей, что является крупным размером. «Бизнесмен» решил заниматься торговлей без соответствующей лицензии и регистрации в качестве предпринимателя.
По итогу уголовное дело завели по ч.5 ст. 171.1 УК РФ.
«В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью», — уточнили в пресс-службе суда.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 10 тысяч рублей. А изъятую алкогольную продукцию по решению суда должны уничтожить. Приговор не вступил в законную силу.