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Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Житель Омской области получил штраф за торговлю алкоголем без лицензии

25 марта 2023, 07:06
Фото: Город55
иллюстрация
Общая стоимость обнаруженной и изъятой немаркированной алкогольной продукции — 129 260 рублей.

40-летний житель деревни Терпенье Полтавского района занимался незаконной торговлей алкоголя. В августе 2022 года полицейские нашли в его доме 460 бутылок водки различных марок без федеральных специальных марок.

Общая стоимость обнаруженной и изъятой немаркированной алкогольной продукции — 129 260 рублей, что является крупным размером. «Бизнесмен» решил заниматься торговлей без соответствующей лицензии и регистрации в качестве предпринимателя.

По итогу уголовное дело завели по ч.5 ст. 171.1 УК РФ.

«В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью», — уточнили в пресс-службе суда.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 10 тысяч рублей. А изъятую алкогольную продукцию по решению суда должны уничтожить. Приговор не вступил в законную силу.

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#Ксения Карагодина#Суд#Алкоголь#Нелицензированный алкоголь#Алкогольная продукция#Общество#Город#Происшествия#Уголовное дело#Новости#Омск#Омская область#Россия
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