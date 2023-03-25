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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Впервые за все время. В Омске на зарплаты чиновникам ушло свыше 1 миллиарда рублей

25 марта 2023, 09:54
Фото: Город55
иллюстрация

Омским чиновникам в 2022 году выплатили свыше 1 миллиарда рублей

По сравнению с 2021 годом сумма выросла на 182,6 миллиона рублей.

НГС55 сообщает, что в 2022 году на зарплату муниципальных служащих ушло 1,1 млрд рублей. Отметим, что по сравнению с 2021 годом сумма выросла на 19% (182,6 млн).

Штатная численность — 1396 человек. А в 2021 году было всего на 1 работника меньше. Однако с октября им на 10% проиндексировали оклады.

Напомним, с 1 марта в регионе для государственных служащих ввели ежемесячную надбавку к окладу. Она полагается за «повышенную напряженность и интенсивность труда». Размер надбавки варьируется в зависимости от должности (от 88% до 128%). Выходит, что чем выше должность, тем больше премия.

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