Впервые за все время. В Омске на зарплаты чиновникам ушло свыше 1 миллиарда рублей

Напомним, с 1 марта в регионе для государственных служащих ввели ежемесячную надбавку к окладу. Она полагается за «повышенную напряженность и интенсивность труда». Размер надбавки варьируется в зависимости от должности (от 88% до 128%). Выходит, что чем выше должность, тем больше премия.