Впервые за все время. В Омске на зарплаты чиновникам ушло свыше 1 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
НГС55 сообщает, что в 2022 году на зарплату муниципальных служащих ушло 1,1 млрд рублей. Отметим, что по сравнению с 2021 годом сумма выросла на 19% (182,6 млн).
Штатная численность — 1396 человек. А в 2021 году было всего на 1 работника меньше. Однако с октября им на 10% проиндексировали оклады.
Напомним, с 1 марта в регионе для государственных служащих ввели ежемесячную надбавку к окладу. Она полагается за «повышенную напряженность и интенсивность труда». Размер надбавки варьируется в зависимости от должности (от 88% до 128%). Выходит, что чем выше должность, тем больше премия.