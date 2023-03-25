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Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

В СМИ обсудили возможную отставку губернатора Омской области Буркова

25 марта 2023, 05:13
Фото: Город55
иллюстрация
Полномочия Буркова истекают в сентябре 2023 года.

По данным РБК, в Кремле обсуждают отставку губернатора Омской области Александра Буркова. Отметим, что его полномочия истекают в сентябре этого года.

Бурков отработал 1 губернаторский срок. В начале февраля на встрече с блогерами губернатор рассказал о возможном выдвижении на 2-й срок. Глава региона уточнил, что он хочет закончить начатое и оправдать ожидания людей.

Отметим, что окончательное решение все еще не принято. Издание уточняет, что Бурков так и не ответил на звонок и сообщение. Вдобавок РБК направил запрос в пресс-службу губернатора Омской области.

Ряд омских СМИ решил перечислить заслуги губернатора за время его первого срока. Например, во время губернаторства Буркова возобновилось строительство Красногорского гидроузла. Также открылся «Эрмитаж-Сибирь», благодаря которому регион стал музейной столицей Сибири.

Вдобавок по инициативе Александра Буркова в регион зашли крупные застройщики «Эталон» и «Брусника». Именно они занимаются возведением новых микрорайонов на Левом берегу.

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