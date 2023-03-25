В СМИ обсудили возможную отставку губернатора Омской области Буркова

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
По данным РБК, в Кремле обсуждают отставку губернатора Омской области Александра Буркова. Отметим, что его полномочия истекают в сентябре этого года.
Бурков отработал 1 губернаторский срок. В начале февраля на встрече с блогерами губернатор рассказал о возможном выдвижении на 2-й срок. Глава региона уточнил, что он хочет закончить начатое и оправдать ожидания людей.
Отметим, что окончательное решение все еще не принято. Издание уточняет, что Бурков так и не ответил на звонок и сообщение. Вдобавок РБК направил запрос в пресс-службу губернатора Омской области.
Ряд омских СМИ решил перечислить заслуги губернатора за время его первого срока. Например, во время губернаторства Буркова возобновилось строительство Красногорского гидроузла. Также открылся «Эрмитаж-Сибирь», благодаря которому регион стал музейной столицей Сибири.
Вдобавок по инициативе Александра Буркова в регион зашли крупные застройщики «Эталон» и «Брусника». Именно они занимаются возведением новых микрорайонов на Левом берегу.