В Омске жильцы дома на Ватутина вдруг оказались должны полмиллиона рублей за свет

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
ГТРК «Иртыш» сообщает, что в марте жители многоквартирного дома на улице Ватутина получили от управляющей компании квитанции с общим долгом в полмиллиона рублей. Владельцы 66 квартир оказались должны за электричество по 5-10 тысяч рублей.
Управляющая компания уточнила, что ресурсоснабжающая организация выставила такую сумму за «коммуналку». А УК после уплаты ресурсникам выставила квитанции жильцам. Откуда взялась такая сумма непонятно, потому что в последнее время никаких резких увеличений потребления не возникало.
«На управляющую компанию последние полгода выставлялась примерно одна и та же величина объема, и никакого перерасчета не было», — уточнил начальник центра обслуживания клиентов ресурсной Кировского округа Андрей Зиннер.
Прокуратура Кировского округа решила проверить, что произошло с электроэнергией у жильцов дома № 3/1.