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Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

В Омске жильцы дома на Ватутина вдруг оказались должны полмиллиона рублей за свет

25 марта 2023, 08:16
Фото: Город55
иллюстрация
Владельцы 66 квартир оказались должны за электричество по 5-10 тысяч рублей.

ГТРК «Иртыш» сообщает, что в марте жители многоквартирного дома на улице Ватутина получили от управляющей компании квитанции с общим долгом в полмиллиона рублей. Владельцы 66 квартир оказались должны за электричество по 5-10 тысяч рублей.

Управляющая компания уточнила, что ресурсоснабжающая организация выставила такую сумму за «коммуналку». А УК после уплаты ресурсникам выставила квитанции жильцам. Откуда взялась такая сумма непонятно, потому что в последнее время никаких резких увеличений потребления не возникало.

«На управляющую компанию последние полгода выставлялась примерно одна и та же величина объема, и никакого перерасчета не было», — уточнил начальник центра обслуживания клиентов ресурсной Кировского округа Андрей Зиннер.

Прокуратура Кировского округа решила проверить, что произошло с электроэнергией у жильцов дома № 3/1.

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#Ксения Карагодина#Прокуратура#Электроэнергия#Долг#Деньги#Задолженность#Управляющие компании#Общество#Город#Происшествия#Жалобы#Новости#Омск#Омская область
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