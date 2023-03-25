В Омске жильцы дома на Ватутина вдруг оказались должны полмиллиона рублей за свет

Управляющая компания уточнила, что ресурсоснабжающая организация выставила такую сумму за «коммуналку». А УК после уплаты ресурсникам выставила квитанции жильцам. Откуда взялась такая сумма непонятно, потому что в последнее время никаких резких увеличений потребления не возникало.