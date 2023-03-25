Спустя 10 дней. В Омске снова пропал 13-летний мальчик, нуждающийся в медпомощи

На этот раз школьник ушел из дома и не вернулся. Об этом сегодня, 25 марта, сообщили в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Омской области». Фото мальчика можно найти на сайте.



Подросток был одет в белую куртку, серые штаны, черные ботинки с оранжевой подошвой и черную шапку. Его приметы: рост 130 см, нормальное телосложение, русые волосы, каре-зеленые глаза.