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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Спустя 10 дней. В Омске снова пропал 13-летний мальчик, нуждающийся в медпомощи

25 марта 2023, 12:25
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске спустя 10 дней снова пропал 13-летний школьник, нуждающийся в медпомощи

Школьник ушел из дома и не вернулся.

Полицейские, спустя 10 дней вновь разыскивают пропавшего 13-летнего мальчика, который нуждается в медицинской помощи.

На этот раз школьник ушел из дома и не вернулся. Об этом сегодня, 25 марта, сообщили в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Омской области». Фото мальчика можно найти на сайте.

Подросток был одет в белую куртку, серые штаны, черные ботинки с оранжевой подошвой и черную шапку. Его приметы: рост 130 см, нормальное телосложение, русые волосы, каре-зеленые глаза.

Напомним, в прошлый раз сестра отвезла мальчика утром в школу, но вместо занятий он сел в автобус и уехал в неизвестном направлении. Подростка удалось найти на улице Ленина.

В Омске ищут пропавшего 13-летнего мальчика
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#Ксения Карагодина#Омск#Пропал#Пропал ребенок#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Новости#Омская область
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