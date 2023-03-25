Противостояние. Омские бизнесмены выступили против новых правил благоустройства

В администрации Омска уточнили, что предложение расширить границы обязанностей собственников по уборке территорий основывалось на успешном опыте в Майкопе, Кисловодске, Липецке, Самаре, Биробиджане. Отметим, что там установлена прилегающая территория в размере 50 метров.



Вдобавок изменения помогут повысить уровень комфортности городской среды, а также улучшить эстетическое и санитарное состояния Омска.