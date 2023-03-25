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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Противостояние. Омские бизнесмены выступили против новых правил благоустройства

25 марта 2023, 12:01
Фото: Город55
иллюстрация

Мэрия Омска разъяснила причины расширения территории уборки для предпринимателей

Изменения помогут повысить уровень комфортности городской среды.

24 марта прошло заседание городского совета. Депутаты и бизнесмены обсуждали проект изменений в Правила благоустройства и чистоты.

Однако большинство предпринимателей не согласились с одним из пунктов благоустройства, где предлагалось увеличить в 2 раза прилегающие территории уборки для собственников или арендаторов зданий.

В администрации Омска уточнили, что предложение расширить границы обязанностей собственников по уборке территорий основывалось на успешном опыте в Майкопе, Кисловодске, Липецке, Самаре, Биробиджане. Отметим, что там установлена прилегающая территория в размере 50 метров.

Вдобавок изменения помогут повысить уровень комфортности городской среды, а также улучшить эстетическое и санитарное состояния Омска.

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