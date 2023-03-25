Противостояние. Омские бизнесмены выступили против новых правил благоустройства

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
24 марта прошло заседание городского совета. Депутаты и бизнесмены обсуждали проект изменений в Правила благоустройства и чистоты.
Однако большинство предпринимателей не согласились с одним из пунктов благоустройства, где предлагалось увеличить в 2 раза прилегающие территории уборки для собственников или арендаторов зданий.
В администрации Омска уточнили, что предложение расширить границы обязанностей собственников по уборке территорий основывалось на успешном опыте в Майкопе, Кисловодске, Липецке, Самаре, Биробиджане. Отметим, что там установлена прилегающая территория в размере 50 метров.
Вдобавок изменения помогут повысить уровень комфортности городской среды, а также улучшить эстетическое и санитарное состояния Омска.