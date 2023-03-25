Председатель горсовета Корбут и мэр Омска Шелест объездили стройки соцобъектов

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
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Updated Сегодня, 11:01
Сегодня, 25 марта, состоялась рабочая поездка Председателя горсовета и мэра Омска совместно с прокурором города Павлом Поповым. Они посетили стройку Ленинградского моста, дома под расселение из ветхого жилья на 6-й Станционной и школы в микрорайоне «Серебряный берег».
Руководители сначала осмотрели городок строителей, а затем поднялись на сам мост. Сейчас здесь выполняют пескоструйную обработку металлических конструкций, а потом их начнут покрывать специальным защитным составом. Также подходит к завершению демонтаж бордюра пешеходных плит.
«Специалисты однозначно подтверждают, что мосту нужен срочный капитальный ремонт. Также в ближайшее время на мосту заработают несколько веб-камер, — уточнил мэр.
Вдобавок по нацпроекту рядом с мостом строят новую транспортную развязку по ул. 3-я Островская. Отметим, что там тоже все идет по графику.
На стройплощадке на 6-й Станционной, где возводят дом по программе переселения из аварийного жилья, ООО «ДСК-3» обещает задействовать дополнительный персонал, чтобы к концу мая полностью войти в график.
«Что касается дома на 6-й Станционной, то здесь, благодаря совместной работе мэра и прокурора, подрядчик активно взялся за дело, и стройка входит в график. На школе также ведутся работы, и те проблемные вопросы, которые возникали при забивке свай, также уже решены», — рассказал Владимир Корбут.
Школа в микрорайоне «Серебряный берег» появится в рамках нацпроекта. Пока подрядчик успешно справляется с трудностями, которые возникли в ходе работ. И на сегодняшний день уже сделан демонтаж старых фундаментов. Также продолжается забивка свай и устройство наружных сетей водопровода и канализации.
Сергей Шелест рекомендовал строителям перенять опыт коллег, которые возводили дома в этом микрорайоне. Объект окончательно решено сдавать в июне 2024 года.