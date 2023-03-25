Председатель горсовета Корбут и мэр Омска Шелест объездили стройки соцобъектов

Школа в микрорайоне «Серебряный берег» появится в рамках нацпроекта. Пока подрядчик успешно справляется с трудностями, которые возникли в ходе работ. И на сегодняшний день уже сделан демонтаж старых фундаментов. Также продолжается забивка свай и устройство наружных сетей водопровода и канализации.