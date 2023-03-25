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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Омских водителей массово проверят на трезвость

25 марта 2023, 13:16
Фото: Город55
иллюстрация
Рейд пройдет в воскресенье.

В пресс-службе Госавтоинспекции Омской области сообщили, что в воскресенье, 25 марта, в регионе сотрудники ГИБДД проведут рейд «Трезвость».

Мероприятие направлено на предупреждение ДТП, в том числе с участием водителей, управляющих автомобилями в алкогольном опьянении.

Не стоит забывать, что водители за вождение в нетрезвом состоянии лишаются прав на 1,5-2 года, а также выплачивают штраф в размере 30 тысяч рублей. А при повторном нарушении закона назначается уголовная ответственность.

Напомним, что недавно в ходе оперативно-профилактической операции «Трезвость» задержали 18 нетрезвых водителей.

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