Омских водителей массово проверят на трезвость

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
В пресс-службе Госавтоинспекции Омской области сообщили, что в воскресенье, 25 марта, в регионе сотрудники ГИБДД проведут рейд «Трезвость».
Мероприятие направлено на предупреждение ДТП, в том числе с участием водителей, управляющих автомобилями в алкогольном опьянении.
Не стоит забывать, что водители за вождение в нетрезвом состоянии лишаются прав на 1,5-2 года, а также выплачивают штраф в размере 30 тысяч рублей. А при повторном нарушении закона назначается уголовная ответственность.
Напомним, что недавно в ходе оперативно-профилактической операции «Трезвость» задержали 18 нетрезвых водителей.