Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
В Омской области Минтруд России утвердил 16 организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы.
В список вошли:
В приказе указано, что альтернативщики могут быть заняты на 64 рабочих профессиях и 85 должностях служащих. Для нежелающих идти в армию сейчас достаточно широкий выбор. Нужно лишь, чтобы в утвержденных организациях были актуальные вакансии. Например, артисты, музыканты, врачи, педагоги, спортсмены, учителя и юристы. А из рабочих — дворники, кондукторы, машинисты и даже швеи.
Отметим, что срок альтернативной службы превышает срок службы по призыву. Он варьируется от 18 до 21 месяца.