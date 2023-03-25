В приказе указано, что альтернативщики могут быть заняты на 64 рабочих профессиях и 85 должностях служащих. Для нежелающих идти в армию сейчас достаточно широкий выбор. Нужно лишь, чтобы в утвержденных организациях были актуальные вакансии. Например, артисты, музыканты, врачи, педагоги, спортсмены, учителя и юристы. А из рабочих — дворники, кондукторы, машинисты и даже швеи.