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Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

Альтернативная служба. Омичам вместо армии предлагают «служить» в филармонии

25 марта 2023, 07:33
Фото: Город55
иллюстрация

Омичи вместо армии смогут пойти на службу в филармонию или театр

Альтернативщики могут быть заняты на 64 рабочих профессиях и 85 должностях служащих.

В Омской области Минтруд России утвердил 16 организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы.

В список вошли:

  • Омская филармония;
  • Музыкальный театр;
  • Клинический медико-хирургический центр;
  • адаптивные школы;
  • детский дом;
  • целый ряд средних учебных заведений;
  • несколько интернатов.

В приказе указано, что альтернативщики могут быть заняты на 64 рабочих профессиях и 85 должностях служащих. Для нежелающих идти в армию сейчас достаточно широкий выбор. Нужно лишь, чтобы в утвержденных организациях были актуальные вакансии. Например, артисты, музыканты, врачи, педагоги, спортсмены, учителя и юристы. А из рабочих — дворники, кондукторы, машинисты и даже швеи.

Отметим, что срок альтернативной службы превышает срок службы по призыву. Он варьируется от 18 до 21 месяца.

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#Ксения Карагодина#Армия#Альтернативная служба#Приказ#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия
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