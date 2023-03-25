Показатель увеличился на 15%. Омичи стали чаще заражаться ВИЧ-инфекцией половым путем

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Заведующая противоэпидемическим отделением центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Нина Магар рассказала об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции на территории Омской области.
В регионе регистрируют все меньше случаев заражения ВИЧ. В 2022 году зарегистрировали 1100 случаев инфицирования, а показатель заболеваемости был 57,8 на 100 тысяч населения. Отметим, что это ниже на 3,9%, чем в 2021 году. Также с 32,6% (2018 год) до 25% (2022 год) уменьшилось число заражений ВИЧ парентеральным (гемоконтактным) путем.
Однако в прошлом году до 73,9% вырос половой путь передачи ВИЧ-инфекции. Уточним, что в 2018 году он составлял 59,3%.