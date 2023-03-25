Показатель увеличился на 15%. Омичи стали чаще заражаться ВИЧ-инфекцией половым путем

В регионе регистрируют все меньше случаев заражения ВИЧ. В 2022 году зарегистрировали 1100 случаев инфицирования, а показатель заболеваемости был 57,8 на 100 тысяч населения. Отметим, что это ниже на 3,9%, чем в 2021 году. Также с 32,6% (2018 год) до 25% (2022 год) уменьшилось число заражений ВИЧ парентеральным (гемоконтактным) путем.