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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Показатель увеличился на 15%. Омичи стали чаще заражаться ВИЧ-инфекцией половым путем

25 марта 2023, 13:51
Фото: Город55
иллюстрация

Омичи все чаще стали заражаться ВИЧ-инфекцией половым путем

В 2022 году зарегистрировали 1100 случаев инфицирования.

Заведующая противоэпидемическим отделением центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Нина Магар рассказала об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции на территории Омской области.

Фото: https://aidsomsk.ru/ (скриншот)

В регионе регистрируют все меньше случаев заражения ВИЧ. В 2022 году зарегистрировали 1100 случаев инфицирования, а показатель заболеваемости был 57,8 на 100 тысяч населения. Отметим, что это ниже на 3,9%, чем в 2021 году. Также с 32,6% (2018 год) до 25% (2022 год) уменьшилось число заражений ВИЧ парентеральным (гемоконтактным) путем.

Фото: https://aidsomsk.ru/ (скриншот)

Однако в прошлом году до 73,9% вырос половой путь передачи ВИЧ-инфекции. Уточним, что в 2018 году он составлял 59,3%.

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#Ксения Карагодина#Омск#Спид#Центр спид#Заболеваемость#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Россия
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