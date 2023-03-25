Омичам показали, как следить за ремонтом Ленинградского моста

Масштабные работы идут на мосту полным ходом. Однако пока они скрыты от глаз. Например, сейчас идет пескоструйная обработка металлических конструкций. Далее их ждет покрытие специальным защитным составом. А на видимой части моста подходит к концу демонтаж бордюра пешеходных плит. Кстати, на мосту в настоящее время трудятся в 2 смены около 80 человек.