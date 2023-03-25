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Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

Омичам показали, как следить за ремонтом Ленинградского моста

25 марта 2023, 08:44
Фото: Город55
иллюстрация
Трансляция будет доступна на портале мэрии.

Сергей Шелест в своем телеграм-канале сообщил, что омичи смогут наблюдать за капремонтом Ленинградского моста. Веб-камеры заработают уже в скором времени. А трансляция будет доступна на портале мэрии омск.рф.

Масштабные работы идут на мосту полным ходом. Однако пока они скрыты от глаз. Например, сейчас идет пескоструйная обработка металлических конструкций. Далее их ждет покрытие специальным защитным составом. А на видимой части моста подходит к концу демонтаж бордюра пешеходных плит. Кстати, на мосту в настоящее время трудятся в 2 смены около 80 человек.

Отметим, что специалисты подтвердили, что мост нуждается в срочном ремонте.

Омичи смогут по камерам следить за ремонтом Ленинградского моста
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#Ксения Карагодина#Мэр Омска#Ленинградский мост#Ремонт#Ремонт моста#Общество#Город#Происшествия#Камера#Новости#Омск#Омская область
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