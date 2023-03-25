Миллиард на зарплаты, «служба» в филармонии и продажа «Leroy Merlin». Омск в субботу

НГС55 сообщает, что в прошлом году общая сумма зарплат муниципальных служащих достигла 1,1 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом она увеличилась на 182,6 млн рублей (или 19%). Сейчас в штате 1396 сотрудников, а в 2021 году было меньше всего на 1 человека. Отметим, что с октября работникам на 10% проиндексировали оклады. Напомним, с 1 марта в регионе для государственных служащих ввели ежемесячную надбавку к окладу. Она полагается за «повышенную напряженность и интенсивность труда». Кстати, чем выше должность, тем больше премия.