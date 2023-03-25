Миллиард на зарплаты, «служба» в филармонии и продажа «Leroy Merlin». Омск в субботу

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Новость №1. В Омске впервые на зарплаты чиновникам ушло свыше 1 млрд рублей
НГС55 сообщает, что в прошлом году общая сумма зарплат муниципальных служащих достигла 1,1 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом она увеличилась на 182,6 млн рублей (или 19%). Сейчас в штате 1396 сотрудников, а в 2021 году было меньше всего на 1 человека. Отметим, что с октября работникам на 10% проиндексировали оклады. Напомним, с 1 марта в регионе для государственных служащих ввели ежемесячную надбавку к окладу. Она полагается за «повышенную напряженность и интенсивность труда». Кстати, чем выше должность, тем больше премия.
Новость №2. Омичам вместо армии предложили «служить» в филармонии или театре
Минтруд России утвердил 16 организаций в Омской области, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы. В списке Омская филармония, Музыкальный театр, Клинический медико-хирургический центр, адаптивные школы, детский дом, целый ряд средних учебных заведений и несколько интернатов. В приказе говорится, что альтернативщики могут быть заняты на 64 рабочих профессиях и 85 должностях служащих. Для нежелающих идти в армию предоставили достаточно обширный выбор (музыканты, учителя, дворники и даже швеи). Главное, чтобы в утвержденных организациях были вакансии. Отметим, что срок альтернативной службы варьируется от 18 до 21 месяца.
Новость №3. В Омске продадут магазины «Leroy Merlin»
Теперь о своем уходе из России заявила французская компания «Leroy Merlin» (группа Adeo). В пресс-релизе французской Adeo Groupe уточнили, что компания собирается продать все свои магазины российскому менеджменту. Причиной продажи стала приостановка всех новых инвестиций Adeo в России после начала спецоперации на Украине. Руководители компании рассчитывают, что новые владельцы сохранят места 45 тысяч работников. В России магазины «Leroy Merlin» работали 18 лет, это второй рынок для компании после Франции. В Омске магазины находятся на 21-й Амурской и на бульваре Архитекторов.