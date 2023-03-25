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Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Миллиард на зарплаты, «служба» в филармонии и продажа «Leroy Merlin». Омск в субботу

25 марта 2023, 14:35
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске впервые на зарплаты чиновникам ушло свыше 1 млрд рублей

НГС55 сообщает, что в прошлом году общая сумма зарплат муниципальных служащих достигла 1,1 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом она увеличилась на 182,6 млн рублей (или 19%). Сейчас в штате 1396 сотрудников, а в 2021 году было меньше всего на 1 человека. Отметим, что с октября работникам на 10% проиндексировали оклады. Напомним, с 1 марта в регионе для государственных служащих ввели ежемесячную надбавку к окладу. Она полагается за «повышенную напряженность и интенсивность труда». Кстати, чем выше должность, тем больше премия.

Впервые за все время. В Омске на зарплаты чиновникам ушло свыше 1 миллиарда рублей
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Новость №2. Омичам вместо армии предложили «служить» в филармонии или театре

Минтруд России утвердил 16 организаций в Омской области, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы. В списке Омская филармония, Музыкальный театр, Клинический медико-хирургический центр, адаптивные школы, детский дом, целый ряд средних учебных заведений и несколько интернатов. В приказе говорится, что альтернативщики могут быть заняты на 64 рабочих профессиях и 85 должностях служащих. Для нежелающих идти в армию предоставили достаточно обширный выбор (музыканты, учителя, дворники и даже швеи). Главное, чтобы в утвержденных организациях были вакансии. Отметим, что срок альтернативной службы варьируется от 18 до 21 месяца.

Альтернативная служба. Омичам вместо армии предлагают «служить» в филармонии
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Новость №3. В Омске продадут магазины «Leroy Merlin»

Теперь о своем уходе из России заявила французская компания «Leroy Merlin» (группа Adeo). В пресс-релизе французской Adeo Groupe уточнили, что компания собирается продать все свои магазины российскому менеджменту. Причиной продажи стала приостановка всех новых инвестиций Adeo в России после начала спецоперации на Украине. Руководители компании рассчитывают, что новые владельцы сохранят места 45 тысяч работников. В России магазины «Leroy Merlin» работали 18 лет, это второй рынок для компании после Франции. В Омске магазины находятся на 21-й Амурской и на бульваре Архитекторов.

Компания «Leroy Merlin» продаст свои магазины в Омске
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Альтернативная служба. Омичам вместо армии предлагают «служить» в филармонии
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