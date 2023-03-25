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Компания «Leroy Merlin» продаст свои магазины в Омске

25 марта 2023, 04:00
Фото: Город55
иллюстрация
Такое решение должно позволить сохранить 45 тысяч рабочих мест.

Французская компания «Leroy Merlin» (группа Adeo) заявила о своем уходе из России. В пресс-релизе французской Adeo Groupe сообщили, что компания намерена продать все свои магазины российскому менеджменту.

Причиной передачи является приостановка всех новых инвестиций Adeo в России после начала СВО. Такое решение должно позволить сохранить 45 тысяч рабочих мест.

Магазины «Leroy Merlin» работали в России 18 лет, это 2-й рынок для компании после Франции. В Омске магазины расположены на 21-й Амурской и на бульваре Архитекторов.

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