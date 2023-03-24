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Жительницу Брянска осудят за убийство новорожденного ребенка

24 марта 2023, 07:58
Брянские правоохранители обвиняют молодую мать в убийстве дочери. Дело отправлено на судебное рассмотрение. Такая информация поступила от представителей СУ СКР по региону.

Общественная служба новостей напомнила, что в декабре 2022 года у обвиняемой родился здоровый ребенок – девочка. Роды проходили дома. Однако молодая мать решила не воспитывать ребенка. Она убила ее, а тело положила в пакет, который бросила у дороги. Эксперты установили, что ребенок скончался от удушения. Тело новорожденной было обнаружено только 7 января – пакет нашел местный житель. Правоохранители задержали подозреваемую и поместили ее в СИЗО.

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