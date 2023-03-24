Жительницу Брянска осудят за убийство новорожденного ребенка

Общественная служба новостей напомнила, что в декабре 2022 года у обвиняемой родился здоровый ребенок – девочка. Роды проходили дома. Однако молодая мать решила не воспитывать ребенка. Она убила ее, а тело положила в пакет, который бросила у дороги. Эксперты установили, что ребенок скончался от удушения. Тело новорожденной было обнаружено только 7 января – пакет нашел местный житель. Правоохранители задержали подозреваемую и поместили ее в СИЗО.