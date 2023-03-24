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Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

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Updated Сегодня, 06:30

«Жаль в городе не увидеть». В небе над Омской область запечатлели полярное сияние

24 марта 2023, 06:29
Фото: 1MI
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В Саргатском районе Омской области минувшей ночью наблюдали северное сияние

Причиной природного явления стала геомагнитная буря класса G3.

В Саргатском районе Омской области минувшей ночью 24 марта наблюдали полярное сияние высокой яркости. Снимки природного явления опубликовали в паблике «Астрономические наблюдения в Омске». Как рассказали любители космоса причиной полярного сияния стала геомагнитная буря класса G3.

Скриншот
Фото: Астрономические наблюдения в Омске

Омские астрономы добавили, что в мегаполисах разглядеть полярное сияние весьма затруднительно.

«В крупных городах световое загрязнение неба часто путают с полярными сияниями. Важно, что для наблюдения полярных сияний на нашей широте небо должно быть ясным, видны звёзды. Только самые мощные сияния „пробиваются“ через облачность, но, чтобы увидеть их, нужно находиться далеко от городского освещения» — сообщили астрономы.
«Очень жаль, что в городе не увидеть, нужно перебираться в деревню», — согласилась омичка Вероника Жигулина в комментариях под постом с фотографиями.

В конце февраля омским астрономам также удалось запечатлеть полярное сияние на территории региона. И опять же в Саргатском районе. Снимок нетипичного для нашей местности явления опубликовали в группе «Астрономические наблюдения в Омске». Фотограф находился в деревне Плоское Саргатского района.

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#Евгений Игишев#Северное сияние#Полярное сияние#Космос#Саргатский район#Астрономия#Астроном#Омск#Омская область
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