Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В Саргатском районе Омской области минувшей ночью 24 марта наблюдали полярное сияние высокой яркости. Снимки природного явления опубликовали в паблике «Астрономические наблюдения в Омске». Как рассказали любители космоса причиной полярного сияния стала геомагнитная буря класса G3.
Омские астрономы добавили, что в мегаполисах разглядеть полярное сияние весьма затруднительно.
«В крупных городах световое загрязнение неба часто путают с полярными сияниями. Важно, что для наблюдения полярных сияний на нашей широте небо должно быть ясным, видны звёзды. Только самые мощные сияния „пробиваются“ через облачность, но, чтобы увидеть их, нужно находиться далеко от городского освещения» — сообщили астрономы.
«Очень жаль, что в городе не увидеть, нужно перебираться в деревню», — согласилась омичка Вероника Жигулина в комментариях под постом с фотографиями.
В конце февраля омским астрономам также удалось запечатлеть полярное сияние на территории региона. И опять же в Саргатском районе. Снимок нетипичного для нашей местности явления опубликовали в группе «Астрономические наблюдения в Омске». Фотограф находился в деревне Плоское Саргатского района.