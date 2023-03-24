В конце февраля омским астрономам также удалось запечатлеть полярное сияние на территории региона. И опять же в Саргатском районе. Снимок нетипичного для нашей местности явления опубликовали в группе «Астрономические наблюдения в Омске». Фотограф находился в деревне Плоское Саргатского района.