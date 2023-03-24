Врач рассказала о вреде некоторых овощей и сладостей при наличии проблем с суставами

Одновременно с этим врач сообщила, что для поддержания здоровья суставов в рацион желательно включить продукты с содержанием коллагена. К примеру, хотя бы пару раз в неделю нужно есть жирные сорта рыбы. А природным источником органического кальция, незаменимого для питания суставов, может стать любая свежая зелень, не подвергавшаяся термической обработке. Имбирь и куркума обладают ярко выраженными противовоспалительными и антибактериальными свойствами, и их регулярное употребление способствует снижению уровня воспалительного процесса, резюмировала специалист.