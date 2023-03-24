Врач рассказала о вреде некоторых овощей и сладостей при наличии проблем с суставами

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
В частности, речь идет о картофеле, баклажанах, томатов и сладком перце, а также о сладких продуктах, которые могут спровоцировать воспалительные процессы в суставах, пишут “Известия” со ссылкой на телеканал “360”.
По словам Дюваль, люди, чрезмерно увлекающиеся простыми углеводами, сахаром и сладкой выпечкой, более склонны к различным воспалениям, включая проблемы с суставами. Не говоря уже о том, что избыточный вес также создает дополнительную нагрузку на суставы и провоцирует их разрушение, подчеркнула она.
Одновременно с этим врач сообщила, что для поддержания здоровья суставов в рацион желательно включить продукты с содержанием коллагена. К примеру, хотя бы пару раз в неделю нужно есть жирные сорта рыбы. А природным источником органического кальция, незаменимого для питания суставов, может стать любая свежая зелень, не подвергавшаяся термической обработке. Имбирь и куркума обладают ярко выраженными противовоспалительными и антибактериальными свойствами, и их регулярное употребление способствует снижению уровня воспалительного процесса, резюмировала специалист.