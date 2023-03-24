Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Врач рассказала о вреде некоторых овощей и сладостей при наличии проблем с суставами

24 марта 2023, 07:07
Диетолог Анжелика Дюваль рекомендовала людям, у которых отмечаются заболевания суставов, воздержаться от употребления пасленовых и сладких продуктов.

В частности, речь идет о картофеле, баклажанах, томатов и сладком перце, а также о сладких продуктах, которые могут спровоцировать воспалительные процессы в суставах, пишут “Известия” со ссылкой на телеканал “360”.

По словам Дюваль, люди, чрезмерно увлекающиеся простыми углеводами, сахаром и сладкой выпечкой, более склонны к различным воспалениям, включая проблемы с суставами. Не говоря уже о том, что избыточный вес также создает дополнительную нагрузку на суставы и провоцирует их разрушение, подчеркнула она.

Одновременно с этим врач сообщила, что для поддержания здоровья суставов в рацион желательно включить продукты с содержанием коллагена. К примеру, хотя бы пару раз в неделю нужно есть жирные сорта рыбы. А природным источником органического кальция, незаменимого для питания суставов, может стать любая свежая зелень, не подвергавшаяся термической обработке. Имбирь и куркума обладают ярко выраженными противовоспалительными и антибактериальными свойствами, и их регулярное употребление способствует снижению уровня воспалительного процесса, резюмировала специалист.

#Общество
Подпишитесь
Омский «Авангард» спокойно обыграл «Металлург» и вышел в финал конференции
Вчера, 16:48
Опасная инфекция. В Муромцевском районе Омской области ввели карантин по бешенству
Сегодня, 03:39
Депутат Заксобрания Омской области Величев стал совладельцем охотхозяйства
Сегодня, 05:12
Пожар в Порт-Артуре. Ночью в Омске вспыхнул барак
Сегодня, 04:45
Заместителю губернатора Омской области напомнили об охране культурного наследия
Сегодня, 05:15
Через Омскую область запретят ввозить санкционные товары из Казахстана
Сегодня, 08:40