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В зоне проведения СВО погиб житель Омской области Игорь Носков

24 марта 2023, 11:11
Фото: 1MI
иллюстрация
Сегодня в Омской области простились с погибшим земляком.

Администрация Полтавского муниципального района, сообщила, что сегодня в селе Еремеевка простились с погибшим в зоне спецоперации Игорем Носковым. Он ушел из жизни 5 марта.

В 2003 году Игорь окончил школу в Еремеевке. В 2004 году отправился на службу в армию, был командиром стрелкового отделения внутренних войск. В рамках частичной мобилизации в прошлом году вновь был призван в ряды Вооруженных Сил.

Редакция выражает соболезнования родным, близким, друзьям и сослуживцам погибшего.

#Дарья Зыкова#Сво#Некролог#Частичная мобилизация#Общество#Город#Новости#Омская область#Полтавский район#Омск
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