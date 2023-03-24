В зоне проведения СВО погиб житель Омской области Игорь Носков

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Администрация Полтавского муниципального района, сообщила, что сегодня в селе Еремеевка простились с погибшим в зоне спецоперации Игорем Носковым. Он ушел из жизни 5 марта.
В 2003 году Игорь окончил школу в Еремеевке. В 2004 году отправился на службу в армию, был командиром стрелкового отделения внутренних войск. В рамках частичной мобилизации в прошлом году вновь был призван в ряды Вооруженных Сил.
Редакция выражает соболезнования родным, близким, друзьям и сослуживцам погибшего.