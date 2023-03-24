В омской «Тепловой компании» рассказали о подготовке к весеннему паводку

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
В связи с установившейся теплой погодой в Омске готовятся к весеннему паводку. В муниципальном предприятии «Тепловая компания» рассказали, что готовы прийти на помощь жителям города в борьбе с талыми водами. Для этого у организации имеется серьезный арсенал специализированной техники.
«Предстоят теплые выходные, а снега во дворах многоэтажек и в частном секторе еще много. При значительном повышении дневных температур снежные массы начнут активно таять, и на отдельных участках могут возникнуть проблемы», — отмечает начальник диспетчерской службы МПТК Александр Нагель. — «Наши диспетчера и автотранспортная служба ежегодно включаются в работу по предотвращению подтоплений. В этом году также принимаем заявки от омичей, готовы выезжать на адреса в любое время суток».
Бригады «Тепловой» компании состоят из опытных сотрудников, применяют современное, мощное насосное и перекачивающее оборудование, имеют в своем арсенале погрузочную и самосвальную технику.
Омичи могут воспользоваться специальной услугой «антипаводок», нужно обратиться в диспетчерскую службу предприятия по телефону: 68-39-68. Стоимость работ зависит от их объемов и затраченных ресурсов.