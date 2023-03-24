В омской «Тепловой компании» рассказали о подготовке к весеннему паводку

В связи с установившейся теплой погодой в Омске готовятся к весеннему паводку. В муниципальном предприятии «Тепловая компания» рассказали, что готовы прийти на помощь жителям города в борьбе с талыми водами. Для этого у организации имеется серьезный арсенал специализированной техники.