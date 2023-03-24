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Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

В омской «Тепловой компании» рассказали о подготовке к весеннему паводку

24 марта 2023, 06:57
Фото: МПТК
Александр Нагель
Омичи смогут воспользоваться услугой «антипаводок».

В связи с установившейся теплой погодой в Омске готовятся к весеннему паводку. В муниципальном предприятии «Тепловая компания» рассказали, что готовы прийти на помощь жителям города в борьбе с талыми водами. Для этого у организации имеется серьезный арсенал специализированной техники.

«Предстоят теплые выходные, а снега во дворах многоэтажек и в частном секторе еще много. При значительном повышении дневных температур снежные массы начнут активно таять, и на отдельных участках могут возникнуть проблемы», — отмечает начальник диспетчерской службы МПТК Александр Нагель. — «Наши диспетчера и автотранспортная служба ежегодно включаются в работу по предотвращению подтоплений. В этом году также принимаем заявки от омичей, готовы выезжать на адреса в любое время суток».

Бригады «Тепловой» компании состоят из опытных сотрудников, применяют современное, мощное насосное и перекачивающее оборудование, имеют в своем арсенале погрузочную и самосвальную технику.

Омичи могут воспользоваться специальной услугой «антипаводок», нужно обратиться в диспетчерскую службу предприятия по телефону: 68-39-68. Стоимость работ зависит от их объемов и затраченных ресурсов.

#Евгений Игишев#Паводок#Тепловая компания#Город#Общество#Весна#Подтопление#Омск
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