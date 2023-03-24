В Омской области отремонтируют котельные по требованию прокуратуры

Прокуратура при проверке установила, что в котельных давно не было ремонта. Плачевное состояние зданий могло привести к ЧП и авариям и оставить сельские школы и детсады без тепла. Ведомство внесло представление главе района, а также направило иск в суд с требованием привести котельные в порядок. Суд заявление удовлетворил.