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Posted Сегодня, 03:19

Published Сегодня, 03:19

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

В Омской области отремонтируют котельные по требованию прокуратуры

24 марта 2023, 03:19
Фото: Прокуратура Омской области
Плачевное состояние зданий могло привести к ЧП и авариям и оставить сельские школы и детсады без тепла.

Суд обязал администрацию Большеуковкого района отремонтировать три котельные, которые отапливают образовательные учреждения в селах. Об этом сообщили сегодня, 24 марта, в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Прокуратура при проверке установила, что в котельных давно не было ремонта. Плачевное состояние зданий могло привести к ЧП и авариям и оставить сельские школы и детсады без тепла. Ведомство внесло представление главе района, а также направило иск в суд с требованием привести котельные в порядок. Суд заявление удовлетворил.

Ранее Город55 сообщал, что по требованию прокуратуры в Калачинской ЦРБ установили флюорограф. Ведомство провело проверку после жалобы местного жителя на неисправный аппарат. Оказалось, это единственный стационарный флюорограф в Калачинске, он обслуживает больше 37 тысяч человек.

В больницу в Омской области поставили флюорограф после вмешательства прокуратуры
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#Евгений Игишев#Прокуратура#Котельная#Ремонт#Ремонтные работы#Теплоснабжение#Омская область#Большеуковский район
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