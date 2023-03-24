В Омской области отремонтируют котельные по требованию прокуратуры

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
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Updated Сегодня, 03:20
Суд обязал администрацию Большеуковкого района отремонтировать три котельные, которые отапливают образовательные учреждения в селах. Об этом сообщили сегодня, 24 марта, в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Прокуратура при проверке установила, что в котельных давно не было ремонта. Плачевное состояние зданий могло привести к ЧП и авариям и оставить сельские школы и детсады без тепла. Ведомство внесло представление главе района, а также направило иск в суд с требованием привести котельные в порядок. Суд заявление удовлетворил.
Ранее Город55 сообщал, что по требованию прокуратуры в Калачинской ЦРБ установили флюорограф. Ведомство провело проверку после жалобы местного жителя на неисправный аппарат. Оказалось, это единственный стационарный флюорограф в Калачинске, он обслуживает больше 37 тысяч человек.