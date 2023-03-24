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Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

В омских школах прошел день открытых дверей для родителей будущих первоклассников

24 марта 2023, 09:39
Фото: Город55
Единый день открытых дверей проводился впервые.

Сегодня, 24 марта, в Единый день открытых дверей в школах города побывало свыше 2 тысяч родителей. Они смогли познакомиться со школами, узнать о программах обучения и уточнить условия приема в первый класс.

«Первый класс это невероятно волнительное событие и для родителей и для детей. Поэтому нужно заранее подготовиться и быть уверенным в правильном выборе образовательного учреждения. Хочется надеяться, что сегодняшняя экскурсия кому-то помогла определиться с выбором», — отметила директор БОУ г. Омска «СОШ №77» Ольга Камышникова.
Фото: Администрации города Омска

Отметим, что Единый день открытых дверей прошел впервые. Родители отмечают важность таких мероприятий.

«Волнительно, когда твой ребенок идет в школу. Конечно, хочется знать про то место, где моя дочь будет проводить так много времени, получать новые знания», — поделилась впечатлениями мама первоклассника Дарья Петрова.

Для родителей, которые не смогли сегодня прийти, на сайтах школ разместят видеоэкскурсии и самопрезентации педагогов. Также в школах есть курсы для будущих первоклассников и собрания для родителей.

Фото: Администрации города Омска

Прием детей начнется 30 марта в 8:30. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной за школой территории, прием заявлений начнется 6 июля. Подать заявление можно через «Госуслуги», а также другими способами:

  • через региональные системы, интегрированные с ЕПГУ;
  • заказным письмом с уведомлением о вручении;
  • обратившись лично в общеобразовательную организацию.

Самый быстрый и удобный способ — подача заявления через портал «Госуслуги». Нужно зайти в раздел «Образование», далее — «Дети». Создать черновик заявления можно заранее, но функция станет доступна только 30 марта.

По вторникам и четвергам с 14:00 до 16:00 родители могут задать все интересующие вопросы по зачислению ребёнка в образовательное учреждение по телефону горячей линии департамента образования администрации Омска:

  1. 20-00-56 (КАО, ОАО);
  2. 20-12-26 (ЦАО);
  3. 20-67-92 (САО, ЛАО).
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#Ксения Карагодина#Дети, подростки#Несовершеннолетние дети#Дети#Первый класс#Общество#Город#Происшествия#Школа#Омская школа#Новости#Омск#Омская область
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