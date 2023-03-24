В омских школах прошел день открытых дверей для родителей будущих первоклассников

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Published Сегодня, 09:39
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Сегодня, 24 марта, в Единый день открытых дверей в школах города побывало свыше 2 тысяч родителей. Они смогли познакомиться со школами, узнать о программах обучения и уточнить условия приема в первый класс.
«Первый класс это невероятно волнительное событие и для родителей и для детей. Поэтому нужно заранее подготовиться и быть уверенным в правильном выборе образовательного учреждения. Хочется надеяться, что сегодняшняя экскурсия кому-то помогла определиться с выбором», — отметила директор БОУ г. Омска «СОШ №77» Ольга Камышникова.
Отметим, что Единый день открытых дверей прошел впервые. Родители отмечают важность таких мероприятий.
«Волнительно, когда твой ребенок идет в школу. Конечно, хочется знать про то место, где моя дочь будет проводить так много времени, получать новые знания», — поделилась впечатлениями мама первоклассника Дарья Петрова.
Для родителей, которые не смогли сегодня прийти, на сайтах школ разместят видеоэкскурсии и самопрезентации педагогов. Также в школах есть курсы для будущих первоклассников и собрания для родителей.
Прием детей начнется 30 марта в 8:30. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной за школой территории, прием заявлений начнется 6 июля. Подать заявление можно через «Госуслуги», а также другими способами:
Самый быстрый и удобный способ — подача заявления через портал «Госуслуги». Нужно зайти в раздел «Образование», далее — «Дети». Создать черновик заявления можно заранее, но функция станет доступна только 30 марта.
По вторникам и четвергам с 14:00 до 16:00 родители могут задать все интересующие вопросы по зачислению ребёнка в образовательное учреждение по телефону горячей линии департамента образования администрации Омска: