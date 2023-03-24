В «Омскэлектро» рассказали о современной лаборатории на колесах для экстренных работ

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
АО «Омскэлектро» рассказали на конкретном примере, как работают их уникальные передвижные лаборатории.
Вчера на ул. Иркутской потребовалось оперативно найти поврежденный участок кабельной линии. Туда выехал спецавтомобиль, в котором расположена одна из 4 мобильных электролабораторий, оснащенных для эффективной работы. Лаборатория подключилась к подстанции, от которой запитан омский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, детская художественная школа, гимназия № 146 и жилая застройка. Накануне диспетчеры определили, что одному из кабелей нужен ремонт. Благо, поломка случилась на резервном кабеле, и омичи не остались без света.
«Вчера вышел в ремонт высоковольтный кабель на 10 киловольт. Это резервное электроснабжение трансформаторной подстанции №4072 и №4073. Требуется восстановить этот кабель, подать резерв на электроснабжение девятиэтажного жилого дома на улице Иркутской и школы №146. Для этого мы ставим электролабораторию и определяем место повреждения», — прокомментировал главный инженер АО «Омскэлектро» Дмитрий Поддубко.
На «Омскэлектро» лежит ответственность за бесперебойное обеспечение населения электричеством, поэтому необходимо содержать в порядке и основные, и резервные кабельные линии. Место залегания кабеля на Иркутской начали искать меньше, чем через сутки после выявления неполадок.
Лаборатория помогает без «раскопок» отыскать место, где повредился кабель. Глубина залегания может быть от 70 см до 1 м. В этот раз использовали накладную рамку с антенной, на которую подается сигнал определенной частоты.
Как только лаборатория вычислит, на каком расстоянии находится повреждение, электромонтер найдет его при помощи одного из семи методов, создаст эскиз и опишет привязку на местности.
Эскиз уже передается в РЭС, после чего к работе приступает другая бригада, которая приезжает с паровой установкой, проводит земляные работы, ищет кабель и восстанавливает поврежденный участок. Затем снова подключается электролаборатория — кабель после ремонта должен пройти испытания. Если он выдерживает нагрузку, то вводится в работу.
«Важно, чтобы было два источника питания на подстанцию. Мы восстанавливаем резерв, чтобы если вышел из строя основной кабель, люди не остались без резерва. С появлением новых электролабораторий восстановление проходит быстрее, потому что есть оснащение современной аппаратурой, современными методами отыскания. Это существенно сокращает время работ», — пояснил Дмитрий Поддубко.
Рассказали в «Омскэлектро» и о сложностях, с которыми сталкиваются электромонтеры. Жители окрестных домов часто паркуют автомобили вплотную к подстанции, усложняя к ней доступ.
Электролабораторию необходимо ставить прямо у дверей подстанции. Она под напряжением, сотрудник должен отслеживать, чтобы люди или животные не попали внутрь. Вход обязательно должен быть в зоне видимости. Автомобилисты не всегда об этом задумываются и продолжают парковать технику у подстанций, которые обеспечивают электричеством их же район.
В компании отметили, что открытые двери подстанции нельзя закрыть, когда туда зашли кабели от лаборатории. И во время работы лаборатории никто не должен подходить к ней близко — для этого со всех сторон устанавливается предупредительное ограждение.