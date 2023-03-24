В «Омскэлектро» рассказали о современной лаборатории на колесах для экстренных работ

Электролабораторию необходимо ставить прямо у дверей подстанции. Она под напряжением, сотрудник должен отслеживать, чтобы люди или животные не попали внутрь. Вход обязательно должен быть в зоне видимости. Автомобилисты не всегда об этом задумываются и продолжают парковать технику у подстанций, которые обеспечивают электричеством их же район.