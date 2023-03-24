В Омске на ремонт общежитий аграрного университета потратят 10 миллионов рублей

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Омский аграрный университет ищет подрядчиков для ремонта сразу двух общежитий. Соответствующие аукционы объявили на сайте госзакупок.
Капремонт собираются проводить в общежитиях по адресам ул. Сибаковская, 7 и ул. Сибаковская, 10. Начальная (максимальная) цена работ на объектах — 4 827 978,70 и 5 172 021,30 рубля соответственно.
В общежитии на улице Сибаковская, 7 подрядчику предстоит отремонтировать пол, откосы, установить новые дверные блоки, обустроить лоджии, а также привести в порядок жилую комнату и комнату отдыха. Уложиться нужно в 60 дней с момента подписания контракта.
Во втором общежитии по адресу Сибаковская, 10 собираются капитально ремонтировать окна. Подрядчику на выполнение работы отводят 45 дней с момента заключения контракта.
Заявки ждут до 5 апреля, а итоги торгов обещают подвести уже 7 апреля.
Напомним, в Омске в скором времени приступят к ремонту краеведческого музея. Восстановлением фасада здания за 8,5 миллионов рублей займется местная фирма ООО «СК-БООММАНА 18».