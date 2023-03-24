В Омске на ремонт общежитий аграрного университета потратят 10 миллионов рублей

В общежитии на улице Сибаковская, 7 подрядчику предстоит отремонтировать пол, откосы, установить новые дверные блоки, обустроить лоджии, а также привести в порядок жилую комнату и комнату отдыха. Уложиться нужно в 60 дней с момента подписания контракта.